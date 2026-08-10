Defensa cancela los permisos de vacaciones de los militares desplegados en Ceuta para prevenir un nuevo intento de entrada masiva desde Marruecos

¿Por qué es importante? Ceuta, que todavía no ha recuperado la normalidad después de que más de 70.000 migrantes llegasen a sus calles, se prepara ante un nuevo llamamiento para el 15 de agosto que podría dejar las mismas imágenes que hace más de una semana.

Los permisos de libranza para militares en Ceuta han sido cancelados, salvo en casos excepcionales, debido a la posible amenaza de un nuevo intento de entrada masiva. La Comandancia General de Ceuta ha emitido la orden tras recibir información del Centro Nacional de Inteligencia sobre un llamamiento en redes sociales para un nuevo salto el 15 de agosto. El mensaje fue dirigido a diversas unidades, incluyendo logística y regimientos de artillería e ingenieros. Ignacio Cembrero advirtió en 'Al Rojo Vivo' sobre la seriedad de la situación. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha solicitado al Gobierno mantener la presencia militar para evitar repetir incidentes anteriores.

Los permisos de libranza de los militares desplegados en Ceuta quedan cancelados salvo en "casos excepcionales, debidamente justificados". La cadena SER ha tenido acceso al mensaje enviado a todos los miembros del personal militar en la ciudad autónoma, con el asunto 'Cancelación de los Permisos', que fue enviado el domingo a las 18:26 horas

Según ha podido confirmar laSexta, la gran mayoría de los efectivos agrupados en la Comandancia General de Ceuta -casi 3.000 en total- se van a quedar en la ciudad autónoma por los eventos que pudieran producirse. Se trata de un procedimiento normal en las Fuerzas Armadas que acarrea un mínimo procedimiento administrativo, pero en situaciones como la que se vive en Ceuta está contemplado. En todo caso, serán permisos que se recuperarán en un futuro.

La Comandancia General de Ceuta ha ordenado a todos sus militares que estén disponibles para prevenir un nuevo intento de entrada masiva como el que se vivió en la ciudad hace apenas dos semanas. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha dado credibilidad al llamamiento que circula por redes sociales y que invita a que se produzca otro salto este sábado 15 de agosto.

El escrito va dirigido a todos los jefes de las unidades desplegadas en Ceuta, como la Unidad de Logística, el Batallón del Cuartel General de la Comandancia de Ceuta, el Grupo de Regulares de Ceuta 54, el regimiento de Caballería Montesa 3, el regimiento de Ingenieros, regimiento de Artillería 30 y también a los servicios sanitarios de la COMGECEU (Comandancia General de Ceuta).

"Hay que tomárselo en serio": preocupación por una posible nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta el 15 de agosto

El periodista Ignacio Cembrero, con "contacto regular con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", advirtió en 'Al Rojo Vivo' la semana pasada que había que "tomarse en serio" este llamamiento. "Parece que quieren atraer a los subsaharianos a esta movida", aseguró. Por su parte, un exmiembro del CNI afirma que hay a quien "le encantaría que hubiera un problema en el Estrecho de Gibraltar".

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ya ha pedido al Gobierno "que se mantenga la presencia del Ejército en nuestras calles". "No puede ser que la frontera de Ceuta, de España y de Europa esté en manos de un país tercero. Hay que evitar que lo que pasó el 31 vuelva a repetirse", asegura.

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