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Homenaje a la cantante

Mattel lanza una muñeca Barbie de Whitney Houston después de 20 años de negociaciones

Los detalles Según ha indicado la cuñada de la cantante, la idea de una muñeca Barbie de Whitney Houston nació hace más de 20 años pero el proyecto no salió adelante.

Mattel lanza una muñeca Barbie de Whitney Houston después de 20 años de negociaciones
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En homenaje a la fallecida cantante estadounidense y a propósito de su cumpleaños 63, Mattel ha lanzado la muñeca Barbie Signature Whitney Houston.

En un comunicado de prensa, la empresa ha señalado que este lanzamiento celebra la "carrera sin precedentes, el legado y la música atemporal de la icónica cantante, que inspiró a generaciones de artistas y sigue resonando entre los fans de todo el mundo".

Como se puede ver en las imágenes que ha compartido Mattel, la muñeca lleva un vestido de tirantes lila y unos pendientes grandes de colores. Además, como accesorios, el juguete también incluye un soporte para micrófono.

De esta manera, han recreado el look de la cantante en el videoclip de 1987 de "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)".

Esta nueva Barbie en honor a Whitney Houston ha sido creada en colaboración con la cuñada de Whitney y albacea de su patrimonio, Pat Houston.

Según ha indicado Pat Houston, la idea de una muñeca Barbie de Whitney Houston nació hace más de 20 años. "Whitney nunca había promocionado nada, y empezamos a hablar sobre su marca… hablamos de una muñeca de Mattel hace 20 años", ha declarado a PEOPLE.

Además, la cuñada de la cantante ha señalado que Houston tenía la idea de hacer una muñeca que conmemorara su película "The Bodyguard", de 1992, que protagonizó junto con Kevin Costner. Pero el proyecto no salió adelante.

"Estoy muy feliz de que esta muñeca se haga realidad y de que vaya a tener una influencia duradera en varias generaciones. Me siento honrada de estar aquí en este momento y de que lo estemos logrando", ha dicho Pat.

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