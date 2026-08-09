Un ganador de Wimbledon señala a Jódar como el "elegido" para desafiar a Alcaraz y Sinner

Richard Krajicej ha analizado la situación actual del circuito ATP, dominado durante años por Carlos y Jannik, aunque nuevos nombres y el leganense como punta de lanza amenazarían este dominio.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llevan años reinando en el circuito ATP. Ambos jugadores han demostrado su enorme superioridad en infinidad de torneos y, durante un tiempo, nadie ha sido capaz de amenazar con entrar a este duopolio. Sin embargo, a lo largo de los años, son muchos los nombres de candidatos que se surgen como aspirantes a desafiar este duopolio.

Alexander Zverev ha sido otro de los tenistas más destacados este 2026, llegando incluso a superar al murciano en el ranking ATP arrebatándole la segunda plaza. El alemán, en una etapa avanzada de su carrera, lleva años siendo una amenaza real en el circuito, sin embargo, Richard Krajicej ha puesto la vista en un nombre mucho más nuevo en la élite del tenis.

Rafa Jódar es el señalado por el ganador de Wimbledon en 1996 como "uno de los elegidos" para dominar el tenis mundial, como aseguró para 'Tennis365'. El neerlandés ve en el joven leganense a una futura estrella de primer nivel, aunque también destacó otros nombres prometedores como Joao Fonseca, Jakub Mensik, Learner Tien y Ben Shelton.

Sin embargo, el español de 19 años fue el centro del análisis de Krajicej: "Me gusta mucho Jódar. La gente se está fijando en él, pero quizá no lo suficiente todavía". Unas palabras del neerlandés que llegaron después de apreciar de cerca la filosofía de trabajo de Rafa: "Vi la forma en la que juega, la mentalidad, la relación con su padre, la energía y también con el público. Estoy muy impresionado con este chico. Para mí es increíble".

Jódar continúa agrandando su nombre con grandes actuaciones como la que está brindando en el Masters 1000 de Montreal. Ya acecha con colarse en el 'top' 10 del ranking ATP y su presencia en las Finals podría ser una realidad muy pronto. Carlos Alcaraz está teniendo un recambio de lujo como representante del tenis español mientras continúa recuperándose de la muñeca.

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