El enigmático mensaje de Márquez tras su séptimo puesto en Silverstone: "El favorito sigo siendo yo"

El ilerdense no ha tenido su mejor gran premio. Aún así, ha dejado una llamativa frase sobre su candidatura al título de MotoGP. Son 40 puntos los que le separan del líder.

Marc Márquez ha sufrido en Silverstone, pero no le ha pillado por sorpresa. El de Cervera sabía que este no iba a ser su mejor fin de semana y, ante esa sensación, ha decidido no correr riesgos y limitarse a puntuar y a no sufrir lesiones.

Marc tenía claro desde el principio del Gran Premio que las Aprilia tenían algo más, especialmente tras la 'sprint' donde se vio que el neumático trasero de la Ducati se desvanecía en las últimas vueltas. La fábrica boloñesa ha solucionado algo ese problema pero no le ha servido para hacer frente a Martín, Bezzecchi y compañía.

Márquez sorprendió a principios del gran premio asegurando que ya se veía como el favorito a ganar el Mundial. En ese momento estaba a 18 puntos de Jorge, el líder del mundial. Tras el GP de Gran Bretaña, está a 40.

Aún así, en los micrófonos de 'Dazn' le han mencionado esa declaración tras la carrera y Marc, en una respuesta de los más enigmática, ha respondido: "El favorito sigo siendo yo. Venga, hombre".

Márquez ya piensa en el Gran Premio de Aragón que se disputará a finales de este mes de agosto y que puede ser una nueva oportunidad para volver a presionar a las Aprilia. En Silverstone, Marc ha perdido la tercera plaza del Mundial a manos de Bezzecchi.

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