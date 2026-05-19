'PlanetF1': BYD intenta convencer a Christian Horner para que lidere su proyecto de la F1

El posible nuevo equipo de la Fórmula 1 quiere que Christian Horner, ex de Red Bull, sea el que lidere su futuro proyecto en la categoría reina.

Después de Cadillac, podría llegar BYD. La Fórmula 1 se prepara para recibir un nuevo equipo en la parrilla. Hay opciones de que sea el número doce... o que entren en el proyecto de Alpine, que estaría en venta.

Y este martes se ha publicado una novedad muy importante. Ha contado el medio 'PlanetF1' que la marca china BYD quiere que Christian Horner, leyenda de la escudería Red Bull, lidere su proyecto en la Fórmula 1.

La vicepresidenta de la marca, Stella Li, se habría reunido en varias ocasiones con Horner para trazar un plan que acabe con su aterrizaje en la parrilla.

Esas reuniones se habrían celebrado en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula E, donde se pudo ver tanto a Horner como a Li. Eso sí, al menos públicamente por separado.

Reuniones con la F1

Li también manifestó hace unas semanas que se había reunido con la Fórmula 1 y que las conversaciones estaban muy avanzadas: "Nos reunimos con Stefano Domenicali en Shanghái durante el Gran Premio de China. Mantenemos una relación cordial y estamos en contacto regularmente. Sí, lo estamos discutiendo. Es una verdadera oportunidad para probar nuestra tecnología".

BYD se podría convertir así en el duodécimo equipo por detrás de Cadillac, que está compitiendo ahora en sus primeras carreras.

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