¿Peligra el US Open? La razón por la que Sinner no jugará el Masters 1.000 de Cincinnati

El número uno del mundo ha comunicado su baja del torneo previo al último 'Grand Slam' del año. Cincinnati se queda sin Alcaraz y sin Sinner en uno de los torneos más importantes de la gira americana.

Jannik Sinner no estará en el Masters 1.000 de Cincinnati. Así lo ha anunciado el número uno del mundo después de lo que parecía ser una cita importante. No hay que olvidar que este Masters es el torneo previo al US Open, último 'Grand Slam' del año.

Sinner no ha querido correr riesgos y alarga su descanso de cara a poder estar en Nueva York, donde intentará conseguir un título que se le escapó la temporada pasada en la final frente a Carlos Alcaraz. El murciano tampoco estará en Cincinnati y su presencia en el US Open está en algo más en duda que la de Sinner.

El transalpino ha comunicado a través de sus redes el porqué de su baja en Cincinnati: "Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del Masters 1000 de Cincinnati. Mi rodilla derecha me ha estado dando problemas y, aunque hemos estado trabajando duro con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir".

"Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati y le deseo a Bob [Moran] y a todo su equipo un gran torneo y mucho éxito. Estoy deseando volver el próximo año y ahora estoy centrado en ponerme a punto para el US Open", concluye Jannik.

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