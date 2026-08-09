La dura confesión de Bezzecchi tras la carrera en Silverstone: "Tenía ganas de vomitar"

El italiano forzó para estar en el trazado británico y dejó imágenes muy duras después de la carrera. Tras ella, reconoció lo mal que lo había pasado pilotando.

Marco Bezecchi ha vivido uno de los grandes premios más duros de su carrera en Silverstone. El piloto italiano se fracturó la clavícula en Alemania y era toda una incógnita el estado en el que iba a correr en Silverstone.

Tras un ejercicio de esfuerzo y resiliencia tremendos, Bezzecchi ha cruzado la línea de meta en tercer lugar. Todo después de un fin se semana en el que Marco ha mostrado evidentes signos de su sufrimiento al pilotar. Tras la 'sprint', rompió a llorar con su equipo por el dolor.

Al terminar la carrera larga se le ha podido ver completamente destrozado a nivel físico. De hecho, le costó subir las escaleras del podio. Antes de recibir el trofeo, el italiano tuvo una llamativa conversación con sus acompañantes en el podio Jorge Martín y Raúl Fernández, campeón del gran premio.

"Tenía ganas de vomitar", ha confesado 'Bez' en el antepodio. Ha sido un fin de semana tremendamente duro para el de Aprilia que, aún así, ha podido recortarle puntos en la pelea por el Mundial a Marc Márquez y a Ai Ogura.

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