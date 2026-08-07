Dura reflexión de Briatore sobre Aston Martin: "Tienen al mejor ingeniero del mundo y no son..."

El dirigente que apostó por Fernando en su día y con quién mantiene una gran relación a día de hoy, ha analizado el futuro de Alpine estableciendo varias comparaciones con varios equipos de la F1.

Alpine es uno de los equipos más mejorados en Fórmula 1 esta temporada. Tras un 2025 muy decepcionante en el que Franco Colapinto ni siquiera logró sumar, la escudería de Flavio Briatore está obteniendo este curso unos resultados mucho más significativos que sitúan a Pierre Gasly y al argentino como 10º y 12º en la tabla de clasificación. La dinámica era positiva hasta hace unas pocas semanas, donde el equipo se ha desplomado.

Briatore, que está al mando de la escudería, ha querido sacar pecho, a pesar de las últimas sensaciones, y reincidir en las posibilidades reales del equipo francés de convertirse en uno de los 'top' de la parrilla: "Lo tenemos todo para ganar: motor Mercedes e inversión en las instalaciones. Es solo una cuestión de que la gente crea que es posible ganar. Que todos pongan el máximo esfuerzo".

Una situación que le ha llevado a compararse con algunos de sus rivales directos del 'paddock', como la escudería de su 'pupilo' Fernando Alonso: "No veo qué tienen los demás que nosotros no. Aston Martin, con las mejores instalaciones del mundo y el mejor ingeniero del mundo, no son tan competitivos, ¿sabes?". También echó la vista atrás para recordar los tiempos de Renault, y añadió: "¡No entiendo por qué en Alpine no podemos ganar a McLaren o Ferrari, si antes les ganábamos".

Sobre los motivos que aún estarían limitando a Alpine para situarse entre los de arriba, señaló a los "ingenieros", explicando que "todavía no han demostrado todo su potencial". Y cerró sus declaraciones en 'Motorsport' dejando un claro mensaje a los pilotos de F1: "Antes, todo el mundo aprovechaba para irse a Cadillac, Aston Martin y otros equipos. Ahora, mucha gente quiere volver".

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