Todo comienza el 12 de agosto: el 'Trío Ibérico de Eclipses' en año y medio que convertirá España en el epicentro cósmico del mundo

Los detalles Después del eclipse total del miércoles, en un evento que no se ve en la Península desde hace 114 años, habrá otro similar el 2 de agosto de 2027 con un fenómeno similar que atravesará el Estrecho de Gibraltar. El 28 de enero de 2028 toca un eclipse anular.

España se prepara para un evento astronómico excepcional el 12 de agosto: un eclipse total que no se ha visto en la Península en 114 años. Este fenómeno marcará el inicio del llamado 'Trío Ibérico de Eclipses'. El siguiente eclipse total ocurrirá el 2 de agosto de 2027, visible desde ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla, atravesando el Estrecho de Gibraltar. Apenas cinco meses después, el 28 de enero de 2028, se producirá un eclipse anular, donde la luna no cubrirá completamente el sol, formando un anillo de fuego. La demanda de gafas especiales para observar estos eventos ha crecido, dificultando su adquisición.

Expectación máxima en España ante lo que está por pasar el 12 de agosto. Ante un día marcado en rojo por el eclipse total. Por algo que no se ve en la Península desde hace 114 años. El evento, eso sí, marcará un antes y un después para España en este tipo de fenómenos, pues en apenas año y medio se va a vivir lo que se ha bautizado como 'El Trío Ibérico de Eclipses'.

Porque después del que tendrá lugar el día 12 de agosto habrá otros dos casi seguidos. Para el segundo no queda ni un año, pues el 2 de agosto de 2027 se vivirá otro eclipse total idéntico al que habrá el miércoles y que atravesará el Estrecho de Gibraltar.

Este fenómeno se podrá ver sobre todo desde ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta o Melilla.

Y luego, apenas cinco meses después, otro más. Será el 28 de enero de 2028 cuando, eso sí, lo que se produzca sea un eclipse anular.

Es decir, la luna no va a cubrir por completo el sol y veremos como mucho un anillo de fuego.

Será la despedida de una trilogía cósmica que dará comienzo en apenas unas horas, con un eclipse total para el que quien quiera verlo y no tenga aún sus gafas va a tener un problema... porque encontrarlas es ya una misión casi imposible.

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