Carlos Sainz desvela la clave de su éxito en Williams: "Es mi filosofía..."

El piloto madrileño ha comentado cual es su método de trabajo allá donde va y que tan buenos resultados le ha traído en Grove tras la consecución del quinto puesto en el Mundial de Constructores 2025.

Carlos Sainz ha demostrado en 2025 unas cualidades únicas que le definen como piloto de Fórmula 1. El madrileño se ha adaptado a la perfección a un equipo de mitad de tabla tras su difícil salida de Ferrari y ha creado una gran atmósfera de trabajo en Williams que ha llevado al equipo británico a lograr la mejor temporada de su historia.

"Me gusta ayudar todo lo que puedo al equipo al que voy. Es mi filosofía para hacer las cosas", declaraba el madrileño, demostrando su espíritu trabajador que tanto aporta a su rendimiento y el de sus compañeros. Y es que junto con Alex Albon, ha formado una dupla muy fructífera para las ambiciones de Grove.

Sobre la situación actual, a la que el ex de Toro Rosso se ha referido en el pasado como negativa por el nuevo reglamento, ha tenido unas palabras: "En este bache en el que estamos ahora mismo pasando, pues intentar contarle al equipo o explicar donde yo creo que están las partes que más estamos flojeando o más hay capacidad de mejoría, no solo decirlo, sino ofrecer ayuda".

Se avecina un 2026 en el que Sainz afronta uno de sus mayores retos hasta la fecha. Dar un paso adelante con Williams y continuar con el progresivo rendimiento positivo que el equipo viene firmando en los últimos años y quien sabe, quizá volver a verse subido al podio de nuevo este año.