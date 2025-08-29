El enfado morrocotudo de Fernando Alonso con Antonelli en los libres 2 de Zandvoort: "Está ciego"

El piloto de Aston Martin se ha mostrado visiblemente enfadado con el piloto de Mercedes por haberle estorbado en una vuelta durante los primeros compases de la sesión.

Fernando Alonso ha comenzado la sesión de libres vespertina visiblemente enfadado. El asturiano se ha encontrado con Andrea Antonelli cuando se disponía a hacer una vuelta rápida. El corredor de Mercedes se entrometió en su trazada y el español tuvo que evitarle para no chocar.

"Antonelli está ciego", ha manifestado el corredor de Aston Martin por radio. El cabreo del bicampeón del mundo de Fórmula 1 era muy evidente, tanto es así que ha realizado un gesto con la mano insistentemente. Venía realizando una gran vuelta.

De todas formas, Alonso acabó la sesión ofreciendo unas sensaciones excepcionales sensaciones a bordo del Aston. Terminó la última tanda del viernes en segunda posición tan solo por detrás de Lando Norris a 87 milésimas. Oscar Piastri no pudo superar a Fernando.

En la otra cara de la moneda para el box de los de Silverstone fue para Lance Stroll. El canadiense sufrió un brutal accidente en la zona peraltada con la que dio por terminada su sesión a los diez minutos del inicio. Afortunadamente, no parece que tuviera ningún problema físico.

A lo largo de esta jornada, se han confirmado las buenas sensaciones en el combinado británico. A la espera queda de conseguir un gran resultado en la clasificación del sábado.