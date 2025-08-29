Fernando Alonso responde a la gran pregunta en Zandvoort: "¿Pole? No creo..."

El piloto de Aston Martin espera que los grandes equipos lleguen a la pelea en el sábado: Mercedes, Ferrari o Red Bull.

Fue la sorpresa de la jornada. Se llegó a colar entre los McLaren. Fernando Alonso estuvo en los tiempos de Lando Norris y de Oscar Piastri. Aston Martin parece que ha encontrado algo y dará guerra en el Gran Premio de Países Bajos. Pero con cautela. El asturiano sabe que no está para luchar por la pole.

Una vez terminada la segunda segunda sesión en la que estuvo a milésimas del mejor tiempo del McLaren, Fernando descartó la pole: "No lo creo. No es algo que esté a nuestro alcance".

"No está a nuestro alcance luchar contra los McLaren. Pero podemos pelear con alguno de los equipos top, como Mercedes, Red Bull o Ferrari. No están muy lejos. Intentaremos estar mezclados en ese grupo", dice.

Espera que los coches que siempre están arriba vuelvan a sus posiciones naturales: "Quizá algunos de los mejores equipos como Mercedes, Ferrari, Red Bull... parecen estar cerca, así que intentaremos superarles".

Es "optimista", claro. Porque nada tiene que ver la situación de Aston Martin actual con la de hace apenas un puñado de carreras. Pensar en Q3 parece sólido... y quizá algo más. ¿Incluso estar entre los cinco mejores como ocurrió en el Gran Premio de Hungría?

"Soy un poco más optimista, aunque solo es viernes, es bueno ver nuestros tiempos ahí. A ver qué podemos hacer mañana", dice Fernando.

Lance Stroll también brilló en los Libres 1. No así en la segunda sesión, cuando se fue contra las protecciones en un duro accidente. No pudo completar más vueltas y se quedó en los últimos tiempos a pesar del evidente buen rendimiento del Aston Martin en este trazado de Zandvoort.