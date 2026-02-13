La borrasca Oriana no da tregua a zonas que se encuentran ya al límite por las continuas lluvias

¿Por qué es importante? Andalucía ha sido una de las comunidades más afectadas por las intensas lluvias. Ahora, el paso de esta nueva borrasca sigue amenazando a lugares que ya no pueden contener más agua.

La borrasca Oriana continúa afectando a regiones que aún se recuperan de recientes inundaciones. En Andalucía, donde más de 3.000 personas siguen desalojadas, las previsiones indican que podrían no ser las últimas. En Montejaque, Málaga, una presa defectuosa está ahora llena por la lluvia, aunque sin riesgo. Más de 160 personas han sido evacuadas por la crecida del río Guadiaro. En Ciudad Real, se rescató a un matrimonio en Fuente el Fresno y la UME asiste en Robledo. Inundaciones en Luciana por los ríos Bullaque y Guadiana. La preocupación persiste en Ávila, Burgos, Cáceres, Cádiz y Madrid por el riesgo de desbordamientos.

La borrasca Oriana trae más lluvia a zonas que todavía no se han recuperado de las últimas inundaciones. En Andalucía, una de las comunidades autónomas más afectadas, todavía hay más de 3.000 desalojados y, viendo las previsiones, podrían no ser los últimos.

En Montejaque, Málaga, se puede ver cómo una presa que nunca se llegó a llenar ni a funcionar por un defecto de construcción, ahora está totalmente llena por la lluvia aunque, afortunadamente, sin riesgo.

De momento, se ha evacuado a más de 160 personas de las poblaciones que se podían ver afectadas por la crecida del río Guadiaro.

Otra imagen de este nuevo día de lluvias nos la deja Ciudad Real. Por la noche, se tuvo que proceder al rescate de un matrimonio mayor en Fuente el Fresno. En Robledo, también Ciudad Real, la UME también está prestando ayuda. Hay pedanías como Las Islas a las que solo se puede entrar andando con dificultad o en tractor.

El río Bullaque y el Guadiana han causado inundaciones en poblaciones como Luciana. Se espera que se estabilice hoy, pero hay por delante un día largo construyendo diques.

Inquietud también en otras zonas porque hoy en Ávila, Burgos, Cáceres, Cádiz y Madrid, las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones y desbordamientos sigue sobrevolando. Se teme que la borrasca Oriana haya venido a rematar el vaso a rebosar que ya dejaron las anteriores.

