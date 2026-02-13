Ahora

"Puede haber las dos teorías"

Fernando Alonso habla como nunca sobre su paternidad en 'Jugones'

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 confía en "ir medio segundo más rápido para que alguien se sienta orgulloso en casa".

alonso

"Enzo Ferrari decía que el piloto que es padre pierde medio segundo por vuelta": esta es la cuestión que le planteó Raúl Rojo a Fernando Alonso durante una extensa entrevista que concedió el asturiano a 'Jugones' esta semana.

El asturiano será padre este año y con contrato solo hasta el término de la presente temporada, la puerta de la retirada está abierta, pero el piloto de Aston Martin tampoco cierra la posibilidad de continuar un año más.

Eso sí, de continuar, ¿sería más lento?: "Bueno, veremos. Puede haber las dos teorías. Puedes perder algo porque tienes en casa esperándote algo importante".

Según Alonso, no será su caso: "Pero también puede ser al contrario, que es lo que me pasa a mi. Cuando lo pienso, quiero ir medio segundo más rápido para que alguien se sienta orgulloso en casa".

