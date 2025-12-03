La llamativa desventaja que tendrá que asumir Piastri respecto a Norris y Verstappen en Abu Dhabi

El australiano, que ha visto cómo se reducían sus opciones de ser campeón del mundo por anómalas circunstancias en las últimas fechas, tendrá que hacer frente a un nuevo inconveniente en Abu Dabi.

El 'Gran Circo' aterriza en Abu Dabi para disputar una última fecha en la que, matemáticamente, tres pilotos aspiran al título. Una coincidencia que no sucedía desde hace quince años.

Lando Norris lidera el Mundial perseguido por Max Verstappen, a 12 puntos, y Oscar Piastri, a 16 del británico. Sin embargo, el australiano, tercero en discordia, tendrá que hacer frente al GP decisivo de la temporada con una desventaja respecto a sus rivales.

El aspirante no podrá participar en los Libres 1 ya que tendrá que ceder su asiento a Pato O'Ward durante la primera práctica del viernes para cumplir con la normativa de permitir a jóvenes pilotos participar en cuatro test obligatorios durante la temporada.

Su compañero y líder del Mundial cumplió en México su segundo compromiso pero, por su parte, Oscar Piastri aún tiene que dejar su asiento una vez más. La existencia de citas al 'sprint' en Brasil y Qatar descartaba a estos GP como posibilidades para cumplir la tarea, al igual que la peligrosidad del circuito urbano de Las Vegas.

Por todo, las circunstancias obligan al australiano a tomar esta acción en el último evento del año. Una situación que le hará perder una hora al volante de su monoplaza respecto a sus competidores por el campeonato del mundo.

Aún así, el de Abu Dabi es un trazado con pocos secretos para los pilotos donde la primera sesión de Libres es la menos representativa y valiosa del fin de semana. Será una desventaja a la hora de tomar sensaciones pero no será decisivo siempre y cuando el joven mexicano no siniestre seriamente el coche en lo que sería una absoluta desgracia para el de McLaren.