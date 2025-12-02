El reglamento obliga a ello
¿Por qué Fernando Alonso no correrá los Libres 1 del Gran Premio de Abu Dhabi F1?
Aston Martin ha confirmado que tanto el asturiano como Lance Stroll cederán sus monoplazas a Cian Shields y Jak Crawford en la primera sesión en Yas Marina.
Siguiendo las directrices del reglamento de Fórmula 1, por segunda ocasión en la presente temporada Fernando Alonso y Lance Stroll cederán sus asientos a dos pilotos del programa de jóvenes de Aston Martin.
Así lo ha confirmado la escudería de Silverstone en la tarde de este martes a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.
Cian Shields y Jak Crawford pilotarán los AMR25 en los Libres 1 del GP de Abu Dhabi de este viernes en Yas Marina.
El primero es antepenúltimo en el campeonato de Fórmula 2 y es uno de los pocos pilotos que aún no ha puntuado. Crawford, por su parte, es segundo en la general.
Ya en la segunda sesión de entrenamientos libres Alonso y Stroll volverán a manejar sus monoplazas.
Cian Shields will make his Formula 1 debut this week, stepping into the AMR25 for FP1 at the Abu Dhabi GP.
🔗Read more: https://t.co/hjV0R9CvWepic.twitter.com/nbBimJp5i3— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) December 2, 2025