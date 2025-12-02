¿Por qué Fernando Alonso no correrá los Libres 1 del Gran Premio de Abu Dhabi F1?

Fernando Alonso en el GP de Singapur

Aston Martin ha confirmado que tanto el asturiano como Lance Stroll cederán sus monoplazas a Cian Shields y Jak Crawford en la primera sesión en Yas Marina.

Siguiendo las directrices del reglamento de Fórmula 1, por segunda ocasión en la presente temporada Fernando Alonso y Lance Stroll cederán sus asientos a dos pilotos del programa de jóvenes de Aston Martin.

Así lo ha confirmado la escudería de Silverstone en la tarde de este martes a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

Cian Shields y Jak Crawford pilotarán los AMR25 en los Libres 1 del GP de Abu Dhabi de este viernes en Yas Marina.

El primero es antepenúltimo en el campeonato de Fórmula 2 y es uno de los pocos pilotos que aún no ha puntuado. Crawford, por su parte, es segundo en la general.

Ya en la segunda sesión de entrenamientos libres Alonso y Stroll volverán a manejar sus monoplazas.