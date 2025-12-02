Ahora

El reglamento obliga a ello

¿Por qué Fernando Alonso no correrá los Libres 1 del Gran Premio de Abu Dhabi F1?

Aston Martin ha confirmado que tanto el asturiano como Lance Stroll cederán sus monoplazas a Cian Shields y Jak Crawford en la primera sesión en Yas Marina.

Fernando Alonso en el GP de SingapurFernando Alonso en el GP de SingapurGetty

Siguiendo las directrices del reglamento de Fórmula 1, por segunda ocasión en la presente temporada Fernando Alonso y Lance Stroll cederán sus asientos a dos pilotos del programa de jóvenes de Aston Martin.

Así lo ha confirmado la escudería de Silverstone en la tarde de este martes a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

Cian Shields y Jak Crawford pilotarán los AMR25 en los Libres 1 del GP de Abu Dhabi de este viernes en Yas Marina.

El primero es antepenúltimo en el campeonato de Fórmula 2 y es uno de los pocos pilotos que aún no ha puntuado. Crawford, por su parte, es segundo en la general.

Ya en la segunda sesión de entrenamientos libres Alonso y Stroll volverán a manejar sus monoplazas.

