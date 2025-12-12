Ahora

¿Por el caso de dopaje?

Italia castiga a Sinner: nombran a otro tenista Deportista del Año

Lorenzo Musetti ha sido elegido por 'La Gazzetta dello Sport' como el deportista más destacado de 2025 por delante del número 2 del mundo.

Jannik SinnerJannik SinnerGetty

Sorpresa mayúscula en el galardón de 'Deportista Italiano del año' que entrega 'La Gazzetta dello Sport'.

Lorenzo Musetti, número ocho del ranking ATP, ha sucedido a Jannik Sinner en el premio a pesar de no haber levantado ningún título esta temporada.

'Lolo', eso sí, llegó a la final en Atenas, Chengdú y Montecarlo, además de clasificarse para las ATP Finals.

Sinner, por el contrario, ha levantado tres títulos, entre ellos el Open de Australia y Wimbledon, además de llegar a las finales de Roland Garros y el US Open.

Al número 2 del mundo podría haberle afectado su sanción por consumo de clostebol que le dejó fuera del circuito durante tres meses hasta reaparecer, curiosamente, en Roma.

