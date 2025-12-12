Ahora

"Un problema que venía arrastrando..."

Rafa Nadal 'se baja' del Open de Australia: "No podré jugar..."

El extenista balear ha tirado de sarcasmo en redes sociales para anunciar que se ha sometido a una intervención en la mano.

Parece que Rafa Nadal se ha levantado gracioso este viernes. O al menos así lo destila su última publicación en redes sociales.

El manacorí ha anunciado con sarcasmo que no podrá participar en el Open de Australia, el primer Grand Slam del año, al haberse sometido a una operación.

"Me parece que no podré jugar el Open de Australia en enero", arranca su publicación seguido de un 'emoji' de risas.

Poniéndose algo más serio, Rafa ha explicado la operación: "He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto!".

