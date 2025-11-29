Ojo al llamativo comentario de Gasly sobre Hamilton y su Ferrari: "Qué mala pinta tiene..."

Tras la decepción en la 'sprint' de Losail, el británico tuvo unas palabras con Gasly al acabar la carrera. El francés dejó una llamativa valoración sobre el monoplaza de Lewis.

El Gran Premio de Qatar prometía ser uno de los más 'calientes' del calendario y así está siendo. Se disputan algunos de los pocos puntos restantes de la temporada y aún hay mucho en juego. Acabada la última 'sprint' de este año, ha habido polémica.

Una vez más, los Ferrari vuelven a decepcionar. Decimotercer puesto para Charles Leclerc y cuatro más atrás, Lewis Hamilton. Algo completamente fuera de lugar para una escudería de tal calibre, pero que ya ni siquiera sorprende visto lo visto esta temporada.

Tras la carrera, los pilotos atendieron a los medios de comunicación, donde el inglés comentó un lance ocurrido con Pierre Gasly al bajarse del coche: "(Gasly) Ha venido y me ha dicho: ¡Qué mala pinta tiene el Ferrari!" recogía 'DAZN'. A lo que añade: "Ha sido la carrera más dura de la temporada. No sé cómo el coche ha ido a peor".

Una temporada de pesadilla para la escudería italiana. Desde el equipo ya han reconocido estar enfocados en 2026 y es que, sin duda, el monoplaza este año no ha estado a la altura. "Pilotar el Ferrari se ha convertido en una batalla que no me podía creer", transmitía Hamilton por radio.

Leclerc también se mostró crítico: "Ha sido una pesadilla. No sé por qué tenemos esos problemas. Tenemos que cambiar el coche por completo".

Los problemas dentro de la escudería italiana parecen multiplicarse. Tras un año nefasto, esperan acabar la temporada lo antes posible y poder volver a competir por lo más alto en 2026.