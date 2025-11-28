Lewis Hamilton suma un nuevo desastre con Ferrari: entre los pilotos más lentos en Qatar

El inglés, otra vez eliminado en la primera sesión de la tarde: decimoctavo con Pierre Gasly y Franco Colapinto sólo por detrás.

En Ferrari no levantan cabeza con Lewis Hamilton. Sigue haciendo malísimos resultados y sus declaraciones ante la prensa son preocupantes. Primero manifestó que en el equipo deberían cambiar de piloto... y ahora ha dicho que no tiene ninguna gana de que llegue el 2026 y su nueva normativa de la Fórmula 1.

En la clasificación al sprint de Qatar, Lewis volvió a quedar entre los peores. Fue decimoctavo. Sólo por delante de Pierre Gasly y Franco Colapinto, los dos Alpine.

Protestó por la radio, quejándose del coche: "El coche ya no puede ir más rápido".

Pero Charles Leclerc, por delante, era cuatro veces más rápido. Por lo que Hamilton no dijo la verdad. El Ferrari sí podía ir más rápido.

Hamilton, una vez más, no tendrá ninguna opción de sumar puntos en la sprint de Qatar. Deberá cambiar mucho para estar en el top 10 en la carrera.