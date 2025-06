Lewis Hamilton se harta y pide cambios en Ferrari: "Hay muchas cosas que no puedo decir..."

En Ferrari viven en un terremoto constante. El fichaje de Lewis Hamilton no ha traído buenos resultados. Y la crisis es total. Desde Italia adelantan el despido de Fred Vasseur, el gran jefe, y también apuntan a las dudas que hay en Maranello con el piloto inglés. Él, mientras tanto, está pidiendo cambios profundos en el coche y en el equipo.

"Este circuito (Montreal) ha evidenciado todas las debilidades de nuestro coche: simplemente, no quiere girar", ha dicho el siete veces campeón de la Fórmula 1 en palabras que recoge 'Motorsport'.

No entiende cuál es el plan de desarrollo que hay en Ferrari. Sin mejoras en lo que va de 2025. "Claramente vemos que otros traen actualizaciones. No sé por qué nosotros aún no hemos introducido ninguna, honestamente. Creo que pronto llegará una, eso espero. La mentalidad actual es que hay muchos cambios que hacer dentro del sistema. Me gustaría poder contar qué está pasando, hay muchas cosas sucediendo...", reflexiona el compañero de Charles Leclerc.

Asegura que públicamente no puede contar nada: "Hay muchas cosas que me gustaría contar para que lo entiendan mejor, pero no puedo. Son cosas ocurridas este año, problemas que hemos tenido, situaciones internas del equipo...".

"Mi objetivo es influir positivamente en estos cambios para que conduzcan a un éxito a largo plazo, porque realmente se necesita. Tenemos que asegurarnos de que el próximo año tendremos un gran coche, así que no debemos perder demasiado tiempo centrados en esta temporada. Quiero asegurar que el coche del próximo año sea mucho mejor desde la primera carrera", dice sobre las nuevas normas de 2026.

"Luchar el año que viene"

Mientras Lewis continúa con su periodo de adaptación, espera que en la fábrica de Maranello estén dando con la tecla en el nuevo monoplaza: "Estamos construyendo las bases y tratando de guiarlos hacia esos cambios, para que el próximo año podamos tener un coche ganador. Entonces podremos luchar, ser consistentes, tener estrategia y todo eso. Con eso en mente, estoy bien… pero quiero ganar".

"Nunca hemos estado en primera fila o luchando por podios. Estoy un poco decepcionado por eso. Esperaba poder luchar hoy por un podio. Pero no tenemos el rendimiento para merecerlo", sentencia Lewis.

En Canadá atropelló una marmota y el rendimiento de su coche cayó en picado. Otro sexto puesto, por detrás de Leclerc, y misma posición en el mundial de pilotos.