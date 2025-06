¿Bombazo a la vista en Aston Martin? Russell se podría convertir en compañero de Fernando Alonso para 2026

Se vienen movimientos importantes en la parrilla de la Fórmula 1. 'Motorsport' ha soltado el bombazo después del Gran Premio de Canadá: Aston Martin prepara una oferta para que George Russell se quede con el asiento de Lance Stroll de cara a la temporada que viene, la del nuevo reglamento de la competición.

El británico, ganador este domingo, sigue sin renovar su contrato con Mercedes y podría encontrar un proyecto de mucho futuro en la parrilla.

Se convertiría en compañero de Fernando Alonso en 2026. Y lo más importante: pilotaría un coche diseñado por el ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1, el veteranísimo Adrian Newey.

Las conversaciones entre George y Mercedes no parecen avanzar. Su renovación está parada. "No me afecta. No me afecta en absoluto, pero, ya sabes, como he dicho muchas veces, no me preocupa en absoluto el año que viene. Sé que voy a estar en la parrilla el año que viene", dijo el inglés en un fin de semana mágico para él.

Y es que en Mercedes podrían estar esperando a Max Verstappen. Si el Red Bull sigue sin ser un coche candidato a todo, el neerlandés podría tomar la decisión de salir y su opción más fiable sería la de unirse a Toto Wolff y a las flechas de plata.

¿Adiós a Lance Stroll?

Una información que choca con la situación de Lance, el hijo del jefe de la escudería, Lawrence Stroll. El piloto canadiense tiene contrato año a año, pero se antoja complicado que su padre vaya a decidir su salida.

Eso sí, el debate sobre su papel está más que abierto. Sus resultados no son nada buenos y los rumores sobre un escándalo en Barcelona no le ayudan. Informó la 'BBC' que Lance la emprendió a golpes en el garaje. Días después, por cierto, se operó de la muñeca derecha antes de competir en Canadá. Demasiadas coincidencias.