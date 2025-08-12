Los detalles El primer ministro israelí está redoblando su ofensiva contra la Franja de Gaza mientras intenta venderle al mundo que lo que pretende es "liberarla" y no ocuparla.

Israel ha intensificado su ofensiva en Gaza, empleando el hambre como arma de guerra, mientras intenta convencer al mundo de que busca "liberar" el territorio en lugar de ocuparlo. Sin embargo, los discursos de Netanyahu revelan sus contradicciones. El primer ministro manipula los hechos para su beneficio, mostrando incongruencias en su discurso. A pesar de culpar a Hamás por las penurias de los gazatíes, Israel cerró las fronteras en marzo, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria por tres meses. Testimonios como el del exmilitar Anthony Aguilar contradicen la narrativa oficial, exponiendo acciones controvertidas y desmentidas por la realidad sobre el terreno.

Israel ha redoblado su ofensiva contra la Franja de Gaza, utilizando el hambre como arma de guerra. Unos ataques que está realizando mientras intenta venderle al mundo que lo que quiere es "liberar" y no ocupar dicho territorio. Sin embargo, el mapa y los propios discursos de Netanyahu destapan sus mentiras y contradicciones.

Sin remordimiento ni vergüenza, el primer ministro israelí intenta reescribir la historia manipulando lo que está sucediendo en su beneficio y siendo incongruente con su propio discurso.

"Crearon deliberadamente una escasez de suministros", se le escuchaba decir, para más tarde terminar anunciando que Israel había decidido "parar la entrada de bienes y suministros en Gaza".

De esta forma, el 2 de marzo cerraron las fronteras para que no entrase nada de ayuda humanitaria. Un veto que no se levantó hasta tres meses después, y que la población pagó muy caro.

Sin embargo, él siempre ha defendido que el culpable de las penurias de la población gazatí es Hamás, incluso cuando comenzaron a entrar suministros.

"No hay quien niegue que era Hamás quien disparaba", explicaba en otro discurso que realizó. Sin embargo, el exmilitar estadounidense Anthony Aguilar contaba otra historia muy diferente. "Les dijo a los francotiradores que eliminaran a los niños", aseguraba.

Entre esa ristra de mentiras, la más grosera, en la que asegura que no quiere ocupar la Franja, quiere "liberarla". De esta forma, habla de liberación y niega la ocupación, algo que el mapa desmiente, y es que muestra cómo dos millones de personas pelean por algo más del 10% de Gaza.