Discursos contradictorios

Las contradicciones de Netanyahu que destapan sus mentiras: de negar la hambruna a hablar de "liberar" Gaza

Los detalles El primer ministro israelí está redoblando su ofensiva contra la Franja de Gaza mientras intenta venderle al mundo que lo que pretende es "liberarla" y no ocuparla.

Imagen de archivo de Netanyahu.
Israel ha redoblado su ofensiva contra la Franja de Gaza, utilizando el hambre como arma de guerra. Unos ataques que está realizando mientras intenta venderle al mundo que lo que quiere es "liberar" y no ocupar dicho territorio. Sin embargo, el mapa y los propios discursos de Netanyahu destapan sus mentiras y contradicciones.

Sin remordimiento ni vergüenza, el primer ministro israelí intenta reescribir la historia manipulando lo que está sucediendo en su beneficio y siendo incongruente con su propio discurso.

"Crearon deliberadamente una escasez de suministros", se le escuchaba decir, para más tarde terminar anunciando que Israel había decidido "parar la entrada de bienes y suministros en Gaza".

De esta forma, el 2 de marzo cerraron las fronteras para que no entrase nada de ayuda humanitaria. Un veto que no se levantó hasta tres meses después, y que la población pagó muy caro.

Sin embargo, él siempre ha defendido que el culpable de las penurias de la población gazatí es Hamás, incluso cuando comenzaron a entrar suministros.

"No hay quien niegue que era Hamás quien disparaba", explicaba en otro discurso que realizó. Sin embargo, el exmilitar estadounidense Anthony Aguilar contaba otra historia muy diferente. "Les dijo a los francotiradores que eliminaran a los niños", aseguraba.

Entre esa ristra de mentiras, la más grosera, en la que asegura que no quiere ocupar la Franja, quiere "liberarla". De esta forma, habla de liberación y niega la ocupación, algo que el mapa desmiente, y es que muestra cómo dos millones de personas pelean por algo más del 10% de Gaza.

