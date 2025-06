La surrealista razón de la falta de rendimiento de Lewis Hamilton en Canadá: ¡Atropelló a una marmota!

Lewis Hamilton acabó en sexta posición y otra vez por detrás de su compañero Charles Leclerc en el Gran Premio de Canadá. Los dos Ferrariestuvieron a la sombra de McLaren, de Max Verstappen y de unos Mercedes que dieron un salto competitivo.

El británico pasó durante bastante tiempo sin ningún objetivo para adelantar quejándose de que no tenía ritmo para seguir a su compañero de equipo. La explicación de esa falta de prestaciones en su coche puede deberse a una situación ocurrida en los primeros compases de la sesión.

En las redes sociales ha aparecido un vídeo 'on board' donde el excorredor de Mercedes se ve cómo choca contra algo en la recta previa a la curva diez. Hamilton pasó por encima de algo que hay en el asfalto y que más tarde se evidenció de que se trataba de una marmota.

Looks like it was Lewis Hamilton who hit it, explains the damage to Ferrari #CanadianGPhttps://t.co/PmZws89ceypic.twitter.com/DF8nvRY3LS