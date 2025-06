Ferrari sale en defensa de Leclerc y de Hamilton: "¿Tirar mie*** sobre el equipo?"

Ferrari no está teniendo una temporada fácil. La escudería del 'Cavallino Rampante' era una de las candidatas a optar por el título a comienzo de temporada. De hecho, se especulaba con que Ferrari, junto con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, iban a ser los únicos capaces de hacerles sombra a McLaren.

Sin embargo, el asfalto ha revelado una realidad completamente distinta. Salvo algunos buenos resultados puntuales, Ferrari ha sido incapaz de estar, ya no a la altura de McLaren, sino a la de Max Verstappen y Mercedes, que están siendo más competitivos.

Desde la prensa italiana, las críticas no han tardado en llegar. Sobre todo van dirigidas a Leclerc y Hamilton. Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, cree que se está siendo injusto con sus pilotos y con su equipo: "Es parte de la prensa italiana, no toda. No es sobre mí, porque eso lo puedo gestionar. Pero sí es sobre la gente del equipo. Acusarles así es irrespetuoso para ellos y sus familias".

"No entiendo cuál es el fin, ¿tirar mierda sobre el equipo? No veo la razón, es la única manera que tienen de existir. Está haciendo mucho daño al equipo y se pierde la concentración. Cuando luchas por títulos, cada detalle marca la diferencia", ha reconocido el directivo francés en unas declaraciones recogidas por los medios presentes en el GP de Canadá.

La situación es difícil en Ferrari y no parece, de momento, que vaya a cambiar drásticamente. Leclerc ha podido cosechar algunos podios en lo que va de año y Hamilton una victoria en una 'sprint'. Más allá de eso, es evidente que la escudería italiana está lejos de sus exigencias habituales.