Continúa la tensión entre Lewis Hamilton y Mercedes. Tras un inicio de temporada en el que el equipo alemán ha estado lejos de pelear por las victorias, e incluso ha sido superado por Aston Martin, el piloto británico no ha tardado en criticar el comportamiento de su nuevo monoplaza.

Tras el Gran Premio de Bahrein, primera cita del año, Hamilton aseguró que el equipo había dado un gran paso atrás y que estaban mucho más lejos de la cabeza que el año pasado. En el Gran Premio de Australia, el W14 fue más competitivo e incluso pudo superar a Fernando Alonso para lograr la segunda posición, pero ni siquiera ese buen resultado ha conseguido calmar las aguas en el equipo de la estrella.

El británico asegura que, vista la velocidad real del Mercedes de 2023, no va a poder pelear por victorias y le obliga a cambiar de objetivo. "No me gusta conducir coches que no son buenos. No me gusta conducir un coche que no es el que queríamos tener, pero me encanta el reto de ver qué puedo hacer con él. Vale, ahora mismo no es posible ganar, así que ¿qué es lo máximo que podemos conseguir?", declaró Hamilton a ‘Fox Sports Australia’.

A pesar de que Mercedes está lejos del rendimiento mostrado por Red Bull en el inicio de temporada, Hamilton asegura que está preparado para pelear por el título si vuelve a tener un coche competitivo: "Estoy listo para ganar un campeonato mundial. Me he preparado de la mejor manera que puedo este año. Y si el coche sale bien, estaré listo para luchar".

Hamilton, cuyo contrato finaliza a final de la presente temporada, sigue sin renovar con Mercedes. En las últimas semanas, su entorno dejó caer un posible fichaje por Ferrari, y ahora, tras sus declaraciones sobre el nuevo coche, el británico ha dejado claro que no está nada contento con el rendimiento de Mercedes. Sin duda, el futuro de Lewis Hamilton dará mucho que hablar en los próximos meses.