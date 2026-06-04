Lando Norris apuesta por un equipo para el GP de Mónaco y no es McLaren: "Conseguirá la 'pole position'"

El piloto monegasco ofreció sus sensaciones previas a la prueba en Montecarlo, donde se decantó por una escudería rival para llevarse la clasificación por las "diferentes" condiciones del circuito.

La renovación de Charles Leclerc con Ferrari ha sido la noticia de los últimos días en la Fórmula 1. A pocos días del Gran Premio de Mónaco, el piloto afronta la prueba en casa con la confianza renovada tras un cuarto puesto en Canadá y la seguridad de que en Maranello apuestan hasta el final por las cualidades del veterano de 'Il Cavallino'.

Así lo cree también Lando Norris. El piloto de McLaren asegura que las condiciones del circuito de Montecarlo son muy favorables para el equipo italiano, que se podría imponerse a Mercedes en la clasificación a pesar de la superioridad que George Russell y Kimi Antonelli vienen demostrando cada sábado este 2026, donde se han hecho con todas las 'pole position'.

"Mónaco tampoco fue un mal circuito para nosotros el año pasado. Para ser honesto, creo que Ferrari conseguirá la 'pole position' en Mónaco la semana que viene. Su rendimiento a bajas velocidades es mejor que el de cualquier otro equipo", explicaba el británico, sin descartar tampoco a un Lewis Hamilton que llega fuerte tras ser segundo en Gilles Villeneuve.

Aún así, Norris asegura que "está deseando que llegue Mónaco", a pesar de "no predecir que será un fin de semana de máximo rendimiento, teniendo en cuenta las áreas en las que han tenido problemas" en el SF-26. Sin duda, Mónaco será una gran prueba para los dos pilotos de Maranello que, en palabras de Lando, son los grandes favoritos para la cita.

Norris espera ver "el verdadero potencial" de McLaren en Barcelona

Sin embargo, tras las positivas sensaciones que McLaren logró en Canadá, Norris afirmaba que son uno de los equipos más fuertes de la parrilla en este momento: "Al menos en Canadá pudimos competir con Mercedes. Así que tenemos que mantener ese nivel y seguir presionándolos". Y fijaba "Barcelona" como la cita para "sacar a relucir su verdadero potencial" después de probar en Mónaco las mejoras en el coche: "Podremos ver dónde estamos".

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