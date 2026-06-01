Esteban Ocon se queda con Hamilton: "No sé si es el mejor de la historia, pero..."

El piloto francés no quiere comparar a Lewis Hamilton con Michael Schumacher porque "son pilotos de diferentes épocas".

A Esteban Ocon, piloto de Haas, le preguntaron si prefería a Lewis Hamilton o a Michael Schumacher. Y en su respuesta desarrolló sobre lo difícil que es comparar las diferentes épocas que se han vivido en la Fórmula 1. Él se queda con Lewis, pero sólo al hablar de la era moderna.

En una entrevista a 'Sport Bible' Ocon destaca que nunca han competido entre ellos por victorias: "Es difícil comparar a Lewis Hamilton con Michael Schumacher, por ejemplo. Han competido en algún momento al mismo tiempo, pero no realmente en la misma época, ni con los mismos coches".

"Hay que considerar a Lewis como uno de los mejores de la historia y, sin duda, el mejor de la era moderna", dice el piloto de Haas.

"Creo que, en cierto modo, hay que estar de acuerdo, porque en la era moderna nadie ha logrado lo que Lewis ha logrado. Es uno de los mejores de la historia, pero resultado complicado comparar todas las épocas. Es uno de los mejores, eso está claro", sostiene Ocon.

Lewis y Michael son los dos únicos pilotos con siete títulos en la Fórmula 1. Por detrás están otras leyendas como Fangio o Alain Prost.

Y Ocon no se quiere mojar sobre quién es el mejor de la historia. Aunque para él nadie puede con Lewis en "la era moderna".

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