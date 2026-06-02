La reacción de Kimi Antonelli cuando le preguntan por Ferrari: "Nunca se sabe, pero..."

El piloto de Mercedes, líder del mundial, dice que no tiene intención de fichar por Ferrari porque en Mercedes se lo han dado todo.

El piloto italiano Kimi Antonelli lidera el mundial de la Fórmula 1, pero no lo hace con Ferrari. Sí con Mercedes, la escudería que apostó por él desde que era un niño y brillaba en el karting.

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre lo bonito que sería que Antonelli ganara con Ferrari. Y le han preguntado sobre ello. En palabras que publica 'SoyMotor', Kimi reacciona a todos estos comentarios.

"Al fin y al cabo Ferrari es un equipo inmenso, tiene una afición increíble y es una marca que permanecerá en la historia para siempre. Así que nunca se sabe, pero yo estoy muy contento en Mercedes y mi objetivo es ganar muchísimo con Mercedes, porque me dio una oportunidad cuando era pequeño y me ha acompañado en este camino hasta ahora", dice el actual líder del mundial.

Se siente "en deuda" con el equipo que dirige Toto Wolff: "También estoy en deuda con Mercedes y, por lo tanto, siento ante todo el deber de darlo todo con ellos y luego ya se verá".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido