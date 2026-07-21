Puigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por incumplir la ley de amnistía

El expresident ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra España por que considera que no se está cumpliendo el fallo del TJUE sobre la ley de amnistía. Según ha podido confirmar laSexta, Puigdemont ha presentado un escrito junto a Antoni Comín y Lluís Puig.

Carles Puigdemont ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra España, argumentando que no se está cumpliendo el fallo del TJUE sobre la ley de amnistía. Junto a Antoni Comín y Lluís Puig, han señalado que se ha suspendido el plazo para dictar la amnistía, reabriendo un trámite de alegaciones que consideran innecesario y contrario a la sentencia del TJUE. Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, insta a la Comisión a actuar con urgencia por el impacto financiero de más de 9,5 millones de euros. La denuncia critica al Tribunal de Cuentas por no aplicar la ley de amnistía inmediatamente, vulnerando el artículo 4 del tratado de la Unión sobre cooperación leal.

Nuevo paso de Carles Puigdemont. El expresident catalán ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra España porque considera que no se está cumpliendo el fallo del TJUE sobre la ley de amnistía. Según avanza 'VilaWeb' y también ha podido confirmar laSexta, Puigdemont ha presentado un escrito junto a Antoni Comín y Lluís Puig.

Según el escrito, al que ha accedido laSexta, el abogado Gonzalo Boye ha denunciado que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía reabriendo un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que asegura que contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Así, insta a la Comisión Europea a actuar con urgencia "dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros".

En la denuncia, Boye también recuerda que el Tribunal de Cuentas publicó una providencia este lunes en la que recogía las indicaciones de la sentencia del TJUE, pero evitaba aplicar la ley de amnistía inmediatamente, si bien también concedía 10 días a las partes.

Además, preguntaba a acusaciones y defensas si cabe la "posibilidad" de no amnistiar a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del procés si se utilizaron fondos de la Unión Europea para sufragarlos.

En este sentido, el escrito de denuncia destaca que la actitud del Tribunal de Cuentas ha vulnerado el artículo 4 del tratado de la Unión sobre la cooperación leal, según el cual los estados miembros deben evitar que sus órganos tomen decisiones que pongan en peligro los objetivos de la Unión Europea y la aplicación de las sentencias dictadas por el TJUE.

"El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta", recoge la denuncia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido