El jefe de Mercedes pone de ejemplo a Max Verstappen para tratar la guerra entre Russell y Antonelli

Toto Wolff ha empleado el estilo de conducción del tetracampeón de la F1 para zanjar la polémica entre ambos pilotos durante la carrera sprint, por la cual Antonelli pidió la sanción de su compañero.

La guerra interna en Mercedes es una realidad. El GP de Canadá fue escenario de una lucha entre George Russell y Kimi Antonelli por el primer puesto que el italiano se llevó tras el abandono del británico. Una pugna similar a la de Nico Rosberg con Lewis Hamilton hace una década.

El temor de Toto Wolff, jefe de la escudería alemana, parece haberse cumplido, y antes de la carrera dejó claro que permitirá una pelea entre sus pilotos, siempre y cuando sea "limpia". Sin embargo, durante el GP hubo varios toques entre ambos que aumentaron la tensión en pista.

Incluso, el propio Antonelli llegó a pedir por radio que Russell fuese sancionado después de no dejarle espacio para adelantarle por fuera. Una acción por la cual el propio Wolff intervino en radio pidiendo que hablasen eso en privado.

Pese a no haber establecido reglas en su equipo, el directivo austriaco ha empleado el estilo de conducción de un rival y campeón del mundo para decretar si Russell había actuado bien o no. "¿Max hubiese dejado espacio ahí? No. ¿Hubiese abierto la puerta en la curva 1 para dejar espacio? No", afirmó Wolff, refiriéndose a la maniobra que habría hecho Max Verstappen.

"Estos momentos son muy buenos porque podemos aprender muchas cosas. Nos permite hablar con los pilotos y preguntarles: "¿Cómo quieren que lo manejemos en el futuro? ¿Vamos a pelear como si fuera contra un tercer coche y no tu compañero de equipo, o vamos a pelear de otra forma?", añadió Wolff tras la carrera sprint en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo'.

Libertad para pelear

Durante la carrera del domingo, los dos pilotos de Mercedes volvieron a enzarzarse, aunque sin llegar a producirse un gran incidente. En cambio, el británico se vio obligado a abandonar por un fallo en la batería del coche, por el cual Wolff asumió la culpa.

"Ha sido un día agridulce. Muy contento por Kimi, por supuesto. Pero viendo a estos dos competir, me hubiera gustado ver cómo luchaban hasta el final para ver quién ganaba. Pero hemos decepcionado a George. Parece un fallo de la batería. ¿Diversión? Sí, yo también he disfrutado. La cuestión es que llega un momento en el que dejas de disfrutar cuando se han tocado", concluyó el jefe de los teutones.

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