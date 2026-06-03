Charles Leclerc renueva con Ferrari: "Nuestro objetivo es llevar el título a Maranello"

Ferrari anuncia un nuevo acuerdo multianual con el piloto monegasco, que siempre se ha mostrado fiel a Maranello.

Charles Leclerc seguirá en Ferrari "las próximas temporadas". Así ha anunciado la escudería italiana la renovación de su piloto. No se ha detallado cuántos años ha firmado, pero sí se habla de un nuevo acuerdo multianual, tal y como ocurriera en la última renovación.

Ferrari blinda así a un Charles en el que siempre ha confiado y al que ha visto campeón de la Fórmula 1 vestido de rojo.

"No podría estar más feliz de continuar este camino con Ferrari", ha dicho el tercer clasificado por detrás de los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell.

"Siempre ha sido mucho más que un equipo para mí. Es el equipo que he amado y del que he soñado con formar parte desde niño, y después de todos estos años se ha convertido en una segunda familia. Juntos hemos vivido momentos increíbles y otros más difíciles, pero creo en este equipo más que nunca y estoy profundamente agradecido de que sigamos trabajando codo con codo para alcanzar nuestro objetivo común de traer el campeonato del mundo de vuelta a Maranello", ha dicho Charles, que sigue obsesionado con ser campeón con el equipo Ferrari.

"Un sueño y una responsabilidad" el seguir vistiendo los colores rojos: "Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca doy por sentada. Seguiré entregándolo todo para devolver a este equipo al lugar que le corresponde, a la cima, por todos en Maranello, y sobre todo por los tifosi, cuya pasión es el alma de esta Scuderia".

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