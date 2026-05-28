Siguiendo los pasos de Fernando Alonso: el bicampeón de F1 inspira a Norris para correr la Indy 500

El piloto británico ha desvelado su fanatismo por la competición que forma parte de la Triple Corona, y asegura que ver correrla a Alonso le motiva a intentarlo.

Los pilotos de Fórmula 1 están acostumbrados a disputar otras competiciones de automovilismo durante los parones del 'Grand Prix'. Campeones del mundo como Kimi Räikkönen, Jacques Villeneuve, Nigel Mansell, Graham Hill o Fernando Alonso han competido en otras categorías.

Este último es el único que aún corre en activo en la F1, y debido a su trayectoria ha inspirado a otro campeón a disputar las 500 Millas de Indianápolis. En concreto, Lando Norris, vigente campeón del mundo, ha mostrado su fascinación por la carrera, y no ha negado su intención de correr en un futuro.

"La Indy 500 es fácilmente la carrera más grande del año. Es increíble estar aquí y ver toda la historia del circuito y cómo ha evolucionado todo. Es una pasada. Me faltó vivir el ambiente de carrera y los aficionados, porque creo que son la parte más importante", comentó Norris en su visita a Indianápolis tras el GP de Canadá en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El piloto británico podría correr junto a McLaren, su equipo, el cual ya ha ganado las grandes carreras del automovilismo que conforman la ansiada Triple Corona. "La Indy 500 forma parte de la Triple Corona para McLaren. Ya gané Mónaco, así que una parte ya está hecha. Nunca pensé realmente en perseguir la Triple Corona, pero ya he marcado una casilla", añadió Lando.

Por último, Norris ha asegurado que parte de su inspiración para disputar la Indy 500 proviene de Alonso, a pesar de ser la única carrera que le falta al español para completar el galardón.

"Ver a Fernando Alonso intentarlo y cosas así hace que sea más atractivo. Así que nunca se sabe. No quiero decir que no. Quiero probar cosas fuera de la Fórmula 1. Amo la F1 más que nada, pero también me encantan las motos, los rallies, la IndyCar… Me gusta todo el automovilismo", concluyó el británico.

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