¿Estamos ante el nuevo Hamilton? Un expiloto de F1 responde: "Lewis está muy contento..."

Juan Pablo Montoya habla sobre el rendimiento del piloto británico tras un GP de Canadá en el que terminó en segunda posición.

Lewis Hamilton ha dado un paso hacia delante esta temporada. El piloto británico tuvo un año de debut de auténtica pesadilla con Ferrari, pero en 2026 y con la nueva normativa parece que Hamilton se siente mucho más cómodo.

Algo que se pudo ver en el GP de Canadá, cuando el siete veces campeón del mundo consiguió terminar en segunda posición en una pelea brutal contra Max Verstappen. El británico demostró un ritmo espectacular y consiguió su segundo podio con la escudería italiana.

Aunque que también demuestra la mejoría el número '44' es la clasificación del Mundial. Tras los primeros cinco grandes premios, Hamilton ya tiene más del doble de puntos que tenía a estas alturas en 2025.

Un cambio que han notado hasta algunos expilotos, como Juan Pablo Montoya: "Si nos fijamos en el último año y medio, Charles siempre ha estado contento y Lewis siempre ha parecido descontento. Canadá fue el primer fin de semana en el que Lewis sacó el máximo partido al coche, conduciéndolo al límite, y Charles se sentía realmente incómodo".

"Han encontrado un nuevo paquete y Lewis está muy contento con el coche. Quien en Ferrari dirige el desarrollo del coche controla cómo se siente el coche para él. Y ese es Lewis", concluyó el expiloto de F1 colombiano, según recoge 'MARCA'

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