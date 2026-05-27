La 'burla' de Verstappen hacia McLaren tras su estrepitosa decisión en el GP de Canadá

El piloto neerlandés se ha mostrado sarcástico a la hora de hablar de la estrategia fallida de la escudería británica de apostar por el uso de neumáticos intermedios.

Red Bull completó un buen fin de semana en el GP de Canadá. La escudería austriaca fue uno de los mejores equipos en el Circuito Gilles Villeneuve gracias a un podio de Max Verstappen y un sexto puesto de Isack Hadjar, dejando atrás los malos resultados cosechados.

Sin embargo, gran parte de este éxito de los austriacos se debe a la estrategia fallida que planteó McLaren durante la jornada del domingo. En concreto, los británicos decidieron comenzar la carrera con neumáticos intermedios, a pesar de las condiciones meteorológicas desfavorables.

La lluvia que se posó sobre el cielo de Montreal provocó que la pista estuviese mojada y, por lo tanto, resbaladiza. Un factor que perjudicó desde la posición de salida a Lando Norris y Oscar Piastri. Tras la vuelta de formación, el trazado comenzó a secarse y ambos pilotos cambiaron sus neumáticos.

Una decisión que les hizo perder sus puestos a la cabeza al entrar en boxes, y que benefició a otros pilotos como Verstappen. "Fue una gran decisión. Yo pensé: '¡gracias!'", comentó el neerlandés de forma irónica sobre la estrategia de McLaren, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Estoy un poco sorprendido de estar en el podio. Pero también hay que tener en cuenta el abandono de George y que McLaren arruinó la estrategia", añadió el tetracampeón de la F1 sobre la carrera. A su vez, el propio Piastri se mostró insatisfecho con la decisión de su escudería, asegurando que hizo que McLaren pareciera "idiota".

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