La Fórmula 1 regresa a territorio americano en un fin de semana en el que disputará el Gran Premio de Estados Unidos. Una carrera querida por todos y en la que muchos equipos llegan con mejoras para sus monoplazas.

Sin embargo, la imagen más comentada de los prolegómenos del fin de semana ha sido el descuido de la propia Fórmula 1 con Lance Stroll. Y es que la organización ha omitido por completo la figura de Lance en los carteles promocionales del circuito.

En los carteles con los que han engalanado todas las instalaciones del trazado norteamericano han querido poner a todos los pilotos y, en lugar del canadiense, en Aston Martin han puesto la figura de Felipe Drugovich junto a la de Fernando Alonso.

Una anécdota que probablemente sea un desliz por parte de la organización oficial pero que, posiblemente, deja entrever lo que sucederá en un futuro no muy lejano si los resultados del hijo de Lawrence no comienzan a mejorar en el 'Gran Circo'.

Here in Austin preparations for the #USGP are ongoing.

Interesting detail though, the posters around the COTA track show Felipe Drugovich alongside the rest of the drivers instead of Lance Stroll. 🤔#F1#Formula1#COTApic.twitter.com/hhbCk9nUVj