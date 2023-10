Son siete podios en 2023. Una cifra impensable para Fernando Alonso cuando se anunció su fichaje por Aston Martin. Él mismo reconoció que ni mucho menos lo esperaba. Y ahora el equipo ya trabaja en preparar el monoplaza del año que viene.

Utilizarán el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, para hacer las primeras pruebas de cara al curso que viene. Un importante paquete de mejoras aerodinámicas llega de cara a este fin de semana.

Un nuevo suelo y un nuevo 'barge board', la pieza que permite que el aire pase por el monoplaza y lograr así más carga aerodinámica. La parte delantera del coche será la que sufra más cambios.

Todo ello para seguir desarrollando un coche que se ha estancado en las últimas semanas. Eso sí, en el Gran Premio de Qatar Aston Martin 'solucionó' sus problemas de velocidad punta: Alonso fue de los más rápidos en las rectas.

Todos los equipos ya trabajan activamente en el próximo coche. Algunos como Ferrari han parado en seco las mejores de este año y se han centrado exclusivamente en 2024. Y en Aston Martin no quieren ser menos. Sus mensajes han ido en esta dirección (también los de Alonso) desde el verano.

Lawrence Stroll, dueño de la escudería verde, ha afirmado que quieren ser campeones con Alonso en el equipo: "Está lleno de energía como si tuviera 22 años, está muy comprometido, extremadamente motivado, obviamente tiene un gran talento y es un fantástico embajador de la marca".

Hasta cuándo seguirá Alonso es una pregunta que se siguen haciendo en la Fórmula 1. "Todo es posible. En este momento tiene un contrato para conducir con nosotros el próximo año y estamos deseando que llegue", dice Stroll.

Y mientras Alonso sigue animando a los suyos, consciente de que trabajan para darle el mejor coche. Su mensaje en redes con una foto en la fábrica lo decía todo antes del GP de estados Unidos.

"¡Todo el equipo unido para dar el empujón final a una temporada increíble para nosotros! ¡Vamos, equipo!", escribió el bicampeón del Gran Circo.

