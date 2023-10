La suerte no acompañó a Jaime Alguersuari durante su etapa en la Fórmula 1. Y es que, si bien es cierto que su rendimiento no fue malo y que demostró que tenía nivel para poder triunfar en el 'Gran Circo', simplemente no estuvo en el momento y en el lugar adecuados.

Alguersuari inició su andadura en la Fórmula 1 como piloto reserva de Red Bull el 1 de julio de 2009, aunque su debut no tardó mucho en llegar. Ese mismo año, en el GP de Hungría, Jaime llegó para quedarse en sustitución de Sebastian Bourdais en Toro Rosso debido a su bajo rendimiento.

Los años venideros, tanto el segundo tramo de 2009, como 2010 y 2011, Alguersuari los compitió demostrando que tenía capacidades para permanecer muchos años en la competición. Sin embargo, Red Bull tomó la decisión de cambiar a ambos pilotos de su equipo satélite dejando al español fuera de la F1.

Ahora, a través de unas declaraciones recogidas por la propia 'F1', Jaime se ha sincerado sobre su despido de Toro Rosso: "Pensé que era una broma".

"Recibí una llamada telefónica de Franz Tost (jefe del equipo Toro Rosso), que duró un minuto, y me dijo que tenía malas noticias, que Red Bull ya no apoyaba a ambos pilotos, eso es todo. Llamé a Helmut Marko… pensé que era una broma, como, '¿Qué está pasando aquí?', y me dijo que no podía hacer nada al respecto", asegura el catalán.

"Sé que la decisión no se basó en resultados ni en una decisión de tipo deportivo. Era otra cosa, pero no sé qué. Fue una pena porque estos hombres eran mi familia y me habían apoyado desde que tenía 15 años. Nunca esperé que la forma en que se despidieran fuera así", añade.