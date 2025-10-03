Fernando Alonso, muy cómodo desde el inicio en Singapur: "Encontramos los límites bastante rápido"

El Aston Martin se comportó muy bien y Fernando completó "el mejor viernes de la temporada": "Ambas sesiones entre los cuatro mejores...".

No ha podido empezar mejor el Gran Premio de Singapur para Fernando Alonso y para Aston Martin. Están entre los mejores. Pero todavía es viernes. Y eso es un matiz importante. Cuando hay que competir de verdad es a partir del sábado en la clasificación. Y el piloto asturiano lo sabe.

Eso sí, no pudo esconder su sonrisa. Compareció contento ante los medios, asumiendo que aunque queda trabajo por delante, el arranque ha sido muy positivo.

"Todavía hay cosas en las que trabajar, pero ha sido un buen comienzo y a ver qué podemos hacer mañana", dice el bicampeón de la Fórmula 1, cuarto en los Libres 2 de la gtarde del viernes.

"Desde la primera vuelta en Libres 1 estábamos cómodos y hemos podido encontrarlos los límites bastante rápido. La bandera roja no nos ha ayudado en Libres 2 para ver la foto completa y saber si los coches más rápidos estaban. A ver si podemos estar en la Q3 y conseguir puntos el domingo", expresa Fernando.

El mejor viernes para ellos, pero eso no prueba nada: "Ambas sesiones entre los cuatro mejores... es el mejor viernes. Pero como he dicho, a veces los viernes tenemos un programa distinto. No es la primera vez que sucede".

El optimismo crece en el garaje verde: "El test será mañana en clasificación, pero somos más optimistas que en las últimas carreras".