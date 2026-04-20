Guerra de EEUU en Irán, en directo | Irán asegura que la seguridad en el estrecho de Ormuz "no es gratis"

El ministro de Exteriores de Israel tilda de "vergonzoso" que un soldado destruyera una figura de Jesucristo El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha tildado este lunes de "grave y vergonzoso" el incidente en el que un soldado israelí golpea con una maza la cara de una figura de Jesucristo en el sur de Líbano, después de que la investigación del Ejército confirmara que la fotografía publicada a través de redes sociales era auténtica. "El daño a un símbolo religioso cristiano por parte de un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano es algo grave y vergonzoso", ha dicho Saar, que ha aplaudido al Ejército por su comunicado de condena del incidente y su investigación sobre el asunto. Así, ha expresado su "confianza" en que "se adoptarán las necesarias medidas estrictas contra quien llevara a cabo este horrible acto". "Esta vergonzosa acción es totalmente contraria a nuestros valores", ha insistido el jefe de la diplomacia israelí a través de un mensaje en redes sociales. "Israel es un país que respeta las diferentes religiones y sus símbolos sagrados, y que defiende la tolerancia y el respeto entre las fes", ha manifestado. "Nos disculpamos por este incidente y ante cada cristiano cuyos sentimientos fueron heridos", ha zanjado. Europa Press Compartir en X

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El petróleo sube más de un 5%, hasta los 95 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a fuertes caídas El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparaba cerca de un 5,6% en torno a las 7.55 horas de este lunes y se movía por encima de los 95 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía más de un 6%, hasta los 88,9 dólares por barril. La subida del precio del Brent en las primeras horas de este lunes se produce después de una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y de recruderse los problemas en el estrecho de Ormuz debido al ataque y captura, por parte de Estados Unidos, de un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán, cuando trataba de superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos del país asiático. Europa Press Compartir en X

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📉La guerra en Irán y el estrecho de Ormuz marcarán el rumbo de las bolsas esta semana La guerra en Irán, las negociaciones para la paz y los intentos de desbloquear el estrecho de Ormuz marcarán el rumbo de las bolsas en una semana en la que se publicará la encuesta ZEW de confianza inversora en Alemania y el índice de compras PMI de la eurozona. La semana comienza con los inversores atentos a la publicación del índice de precios de producción en marzo de Alemania, y se prevé un repunte por el cierre durante semanas del estrecho de Ormuz y el crecimiento de los precios energéticos. El martes 21, la atención se centrará en la encuesta ZEW de confianza inversora de abril en Alemania, mientras que en España se publicará el saldo de la balanza comercial de febrero. Un día después, el interés estará en la primera lectura del índice de confianza del consumidor de la Comisión Europea en la Eurozona en abril, y en Reino Unido se publica la inflación y el índice de precios de producción de marzo, que mostrarán los primeros efectos del conflicto de Oriente Medio sobre los costes de producción. El miércoles también comparecerá la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel. El jueves llegará la primera lectura del indicador adelantado PMI compuesto de abril de la eurozona y Reino Unido. Y ya el viernes se publicará la encuesta Ifo de confianza empresarial de abril en Alemania, tras deteriorarse ligeramente el mes pasado; en España se conocerá el índice de precios de producción de marzo y en Reino Unido, las ventas minoristas de marzo. EFE Compartir en X

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Irán dice que la seguridad de Ormuz "no es gratis" y aboga por un mercado petrolero libre o con costes para todos El vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, ha subrayado a última hora de este domingo que la "seguridad" del estrecho de Ormuz "no es gratis", al tiempo que ha defendido la apuesta por un mercado petrolero "libre" o con el "riesgo de que todos tengan que asumir costes considerables". "La seguridad del estrecho de Ormuz no es gratis", ha recalcado el jerarca iraní con relación a este estratégico paso sobre el cual Teherán ha anunciado este fin de semana su decisión de volver a restringir el tránsito, tras denunciar un incumplimiento por parte de Estados Unidos de los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril al mantener su cierre perimetral de la zona. A renglón seguido, el vicepresidente primero ha considerado que "no se pueden restringir las exportaciones de petróleo de Irán y esperar al mismo tiempo que la seguridad sea gratuita para los demás", a la par que ha advertido de que "la elección es clara: o un mercado petrolero libre para todos, o el riesgo de que todos tengan que asumir costes considerables". Finalmente, Reza Aref ha indicado que la estabilidad de los precios "depende de que se ponga fin de manera garantizada y duradera" a la "presión económica y militar ejercida contra Irán y sus aliados". Sus palabras llegan al final de un día en el que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha criticado el bloqueo "ilegal" impuesto militarmente por Estados Unidos a sus puertos, calificándolo de "castigo colectivo" contra su población y, por ende, ha defendido, "un crimen de guerra contra la humanidad". Así, tras anunciar este sábado el cierre total del estrecho de Ormuz, las autoridades del país han avanzado que únicamente reabrirán ese paso cuando Washington levante el bloqueo. Todo ello, en el marco de los últimos días del alto el fuego de dos semanas que ambos pactaron y que expira el miércoles. Europa Press Compartir en X

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El Gobierno propondrá que la Unión Europea rompa su Acuerdo de Asociación con Israel: "Viola sus principios y valores" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el Ejecutivo español "llevará a Europa este martes la propuesta de que la UE rompa su Acuerdo de Asociación con Israel". "Somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno", ha expresado el líder socialista durante su intervención en un acto de precampaña de las elecciones andaluzas en Gibraleón (Huelva) Así, Sánchez ha defendido que "aquel Gobierno que viola el Derecho Internacional y viola los principios y valores de la UE no puede ser socio de la Unión Europea", motivo por el que ha pedido "el apoyo de todos los países de la UE a esta propuesta española". "Esta guerra, que es un inmenso error, no solo está costando miles de vidas humanas, sino que está costando millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente", ha lamentado Sánchez, al tiempo que ha pedido "a los que iniciaron esta guerra que la paren y paren los pies a Netanyahu". Israel carga contra Sánchez por proponer romper el acuerdo UE-Israel: "Se ha dedicado a difundir el antisemitismo" Diana Saorín Compartir en X

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