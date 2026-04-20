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Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski denuncia nuevos ataques de Rusia mientras EEUU relaja las sanciones al petróleo ruso
El presidente ucraniano ha denunciado que Rusia sigue cometiendo ataques contra su territorio mientras Estados Unidos extiende el periodo durante el cual Moscú puede vender petróleo, pese a las sanciones occidentales.
2.360 drones, 1.320 bombas y 60 misiles en una semana: Zelenski denuncia los últimos ataques rusos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia atacó el territorio de Ucrania con más de 2.360 drones, 1.320 bombas guiadas y cerca de 60 misiles en los últimos siete días, y criticó que se relajen las sanciones contra Moscú tal y como hizo el viernes Estados Unidos. "Sólo esta semana, los rusos lanzaron más de 2.360 drones, más de 1.320 bombas guiadas y cerca de 60 misiles de diferentes tipos contra nuestras ciudades y municipios", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, en la que criticó que se relajen las sanciones a Moscú.
"Seguir relajando las sanciones contra Rusia no se corresponde con la situación real en la guerra y la diplomacia y alimenta la ilusión de la dirección rusa de que la guerra puede continuar", abundó el jefe de Estado ucraniano. Zelenski aludía así a la extensión hasta el próximo 16 de mayo de la autorización para realizar transacciones relacionadas con petróleo ruso ya cargado en buques antes de la entrada en vigor de sanciones publicada el viernes por el Departamento del Tesoro estadounidense.
"Todo dólar que va al dinero ruso es dinero para la guerra. Más de 110 petroleros de la flota fantasma rusa están actualmente en el mar. En ellos hay a bordo más de 12 millones de toneladas de petróleo ruso", apuntó Zelenski. "Gracias a la relajación de las sanciones, puede venderse sin consecuencias. Esto son 10.000 millones de dólares (unos 8.500 millones de euros), recursos que se convierten directamente en nuevos ataques contra Ucrania", agregó el presidente ucraniano. "Por eso es importante parar a los petroleros rusos y que no lleven petróleo a los puertos. Es necesario reducir las exportaciones de petróleo del agresor", insistió Zelenski.
Dimite un alto mando policial ucraniano tras la "vergonzosa" huida de dos agentes en el tiroteo de Kyiv
El director de la sección de Patrulla de la Policía Nacional de Ucrania, Yevheni Zhukov, ha anunciado este domingo su dimisión tras la "vergonzosa" respuesta de los agentes que huyeron durante el tiroteo ocurrido el sábado en Kyiv que se saldó con la muerte de siete personas. En concreto ha mencionado la actuación de los dos agentes que primero acudieron al lugar de los hechos. "Llegaron y cuando debían ayudar y salvar a nuestros ciudadanos, actuaron mal y dejaron a los civiles en peligro. Es un incidente muy vergonzoso. Va a haber una investigación oficial", ha indicado.
Zhukov ha explicado que todos los mandos que están por encima de los dos agentes implicados tendrán que rendir cuentas por su actuación, aunque ha rechazado generalizar sobre la Policía solo con el comportamiento de agentes particulares. "Los policías son siempre los primeros que llegan cuando hay explosiones y ayudan a la gente y realmente los salvan", ha resaltado Zhukov, que recuerda además que gran parte del cuerpo está alistado ahora en el Ejército.
Un vídeo publicado en redes sociales muestra a agentes huyendo del lugar del tiroteo, perpetrado por un dividuo que posteriormente fue abatido. El propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha criticado a los agentes por su "inacción" porque "no pararon al asesino y en vez de eso, huyeron". "Vamos a tomar decisiones sobre el personal de toda la cadena de mando. También hay que revisar los protocolos de respuesta para estas situaciones, así como la formación y captación de agentes", ha añadido. El ministro del Interior, Ihor Klimenko, ha ordenado ya al director de la Policía, Ivan Vihivski, una investigación penal sobre estos sucesos y en particular sobre la actuación de los agentes.