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Una avería en Atocha provoca retrasos en seis líneas de Cercanías Madrid

Los detalles Adif confirma que una incidencia en la infraestructura en Atocha hace que los trenes de las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 registren retrasos. Cercanías Madrid asegura que el tiempo de subsanación de la avería es "superior a dos horas".

Imagen de archivo de la estación de Atocha de MadridImagen de archivo de la estación de Atocha de MadridGustavo Valiente / Europa Press

Los usuarios de Cercanías de Madrid están viviendo una complicada mañana de miércoles. A primera hora se han reportado los primeros retrasos en los trenes y Adif ha confirmado que se debía a una incidencia en la infraestructura en Atocha, la cual ha hecho que los trenes de las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 del núcleo de cercanías de Madrid registran retrasos.

Debido a esta incidencia, los trenes de la línea C4 con origen Parla sólo están circulando hasta Villaverde Alto, los trenes de la línea C4a que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes sólo circulan hasta Chamartín, los trenes de la línea C4b que empiezan en Colmenar Viejo llegan hasta Atocha Cercanías y los trenes de la línea C7 están circulando desviados por O'Donnell, según Adif.

Por su parte, Cercanías Madrid ha confirmado que el tiempo de subsanación de la avería es "superior a dos horas", pidiendo disculpas por las molestias ocasionadas.

Noticia en ampliación.

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