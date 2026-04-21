La confesión de Alex Márquez, en 'Jugones': "Entrar en pánico no suma"

El piloto de Gresini reconoce que no lo están pasando bien en el inicio del mundial, pero no se ven tan lejos de las Aprilia como se dice.

Los Márquez, Marc y Alex, están teniendo problemas en este inicio de mundial de MotoGP. Y Alex Márquez ha confesado en 'Jugones' que le cuesta aceptar esta nueva situación.

"Entrar en pánico o entrar en nerviosismo no suma", dice el piloto de Gresini, que pide tiempo: "El año es muy largo, hay que tener paciencia".

"Te acostumbras a luchar siempre delante y un año entero en el podio y ahora hay que aceptarlo y cuesta", reconoce el hermano de Marc Márquez.

Sin embargo, no ve a la Aprilia tan lejos en cabeza. Sigue creyendo en Ducati, claro: "No estamos tan lejos como parece, pero nos gustaría estar más cerca".

Sobre Marc, reconoce que no lo está pasando bien con la lesión que sufrió el año pasado: "No le esta ayudando, pero intentaremos darle la vuelta a la situación". Este fin de semana corren en casa, en el Gran Premio de Jerez.