La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez al no apreciar indicios de delito

Los detalles La Fiscalía también recurre el auto por el que el juez Peinado acordó transformar las actuaciones en procedimiento por la ley del jurado.

La Fiscalía ha pedido que se archive la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a quien el juez Peinado ha propuesto que sea juzgada por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida.

El fiscal solicita "la estimación del presente recurso de apelación, dictando resolución por la que se acuerde, respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones al no ser los hechos constitutivos de infracción penal, y subsidiariamente, sobreseimiento provisional al no resultar debidamente justificada la formación del delito que dio lugar a la formación de la causa".

Asimismo, en otro escrito dirigido al juez instructor también recurre el auto por el que el juez Peinado acordó transformar las actuaciones en procedimiento por la ley del jurado.

Estas peticiones se suman a las que realizó la defensa de Begoña Gómez esta misma semana. La esposa del presidente Pedro Sánchez considera "absolutamente inaceptable" el comentario del juez Juan Carlos Peinado en su auto por el que propone sentarla en el banquillo, en el que compara a Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII.

En el escrito de su defensa, al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de la esposa del presidente del Gobierno reclama a la Audiencia Provincial que anule el auto de Peinado. Según su abogado Antonio Camacho, los delitos que se atribuyen a su clienta "o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas".

Como ya hizo el pasado viernes en otro escrito, la defensa critica la "rapidez inusitada" con la que Peinado cerró la investigación y denuncia que el magistrado se saltó los trámites de la Ley del Jurado al ordenar practicar nuevas diligencias mientras daba un plazo de cinco días a las partes para presentar sus conclusiones.

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