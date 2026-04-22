La Fórmula E presenta Gen4: este es el coche que amenaza a la Fórmula 1

La categoría eléctrica da a conocer en Paul Ricard el nuevo monoplaza con el que competirán la próxima temporada, y con el que buscarán acercarse un poco más a la categoría reina.

La Fórmula E sigue dando pasos agigantados hacia la revolución tecnológica y aerodinámica con la presentación del coche con el que competirán la próxima temporada. El Gen4 se ha mostrado al mundo en Paul Ricard y ha sorprendido a absolutamente todos los presentes en el circuito francés.

Una 'bestia eléctrica' que podría ser el paso clave para competir con la Fórmula 1 en un futuro no muy lejano. Este nuevo monoplaza será más ancho y largo pudiendo alcanzar velocidades máximas superiores a los 335 km/h, con una aceleración superior a la de un coche de Fórmula 1. El Gen4 pasará de 0 a 100 en aproximadamente 1,8 segundos (un F1 suele tardar más de dos segundos), y de 0 a 200 en apenas 4,4 segundos.

Esta nueva generación podrá llegar a los 815 CV y entregará un 50% más de potencia en carrera que la generación actual, la Gen3 Evo. De hecho, ya se calcula que el Gen4 podrá tener unos tiempos por vuelta 10 segundosmás rápidos que los actuales. Además, esta revolución también será un banco de pruebas para los coches de calle del futuro, con la introducción de unos sistemas de carga de 600kW que serán claves para llegar a esos más de 800 CV de potencia.

"El Gen4 no es solo un coche, es una declaración de intenciones. Ver lo que puede hacer en pista por primera vez supone un verdadero hito para la Fórmula E. Este es un momento sumamente emocionante para el campeonato de cara a la próxima temporada, y una clara señal de hacia dónde nos dirigimos", comentó Jeff Dodds, CEO de la Fórmula E.

Los pilotos, los más contentos

Una generación que, probablemente, será más rápida que un Fórmula 3 o un Fórmula 2. Aunque muchos se han empezado a preguntar qué pasará en circuitos como Mónaco, sin mucha recta y donde la Fórmula E se podría acercar a los tiempos de la Fórmula 1.

António Félix Da Costa, piloto de Jaguar, y ganador del pasado e-Prix de Madrid en el Circuito del Jarama, no cree que la categoría eléctrica vaya a superar al 'Gran Circo', pero no se quedarán muy lejos. "Ganarles olvídate. Pero en Mónaco creo que unos cinco, seis o siete segundos por detrás. No está mal. Este año estábamos a unos 15 segundos. Ya nos vamos a acercar mucho, si no más rápidos que un Fórmula 2", dijo Da Costa a 'SoyMotor'

Aunque esta felicidad de los pilotos al hablar de la Gen4 no es casualidad. Pepe Martí, único piloto español de la categoría, también ha querido dar su opinión sobre esta revolución de monoplazas: "Todo va en la misma dirección. Al final pasamos de un coche que la gente desde fuera podría considerar 'de juguete' y aquí todo lo contrario. Tenemos una carrocería muy bien preparada y la aerodinámica tiene mucho sentido".

"Estamos hablando de números cercanos a Fórmula 2, Fórmula 3... que obviamente no es F1, pero nos estamos acercando poco a poco a ese nivel. Y eso, para el piloto y con suerte para el espectador, será positivo para el año que viene", concluyó Martí.