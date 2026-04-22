Juicio por el caso mascarillas, en directo | Ricardo Mar, ex jefe de gabinete de Ábalos: "Tenía impresión de que lo que decía Koldo era palabra del ministro"

La abogada de Koldo intenta demostrar que había dinero en efectivo de su cliente no recogido en la contabilidad del PSOE La abogada de Koldo intenta demostrar que había dinero en efectivo de su cliente no recogido en la contabilidad del PSOE. Pide que se muestren hojas de liquidación adjuntadas al sumario por la defensa del asesor de Ábalos. Pregunta por una hoja de liquidación de más de 4.000 euros firmada pero sin concepto. Intenta que el exgerente del PSOE de validez a esa hoja aportada y así demostrar que algún gasto podría haber quedado sin control. El exgerente del PSOE mantiene su versión de que todas las cantidades pagadas en efectivo se abonaban con un estricto protocolo de supervisión. "Yo no tengo conocimiento de ese importe como deuda. Como deuda no", explica. "Liquidación es la suma de todos los tickets y gastos. Y otra cosa es el importe de cada uno de los tickets. Un ticket de 4.000 puede ser alto, pero si es una liquidación de 4 meses con 400 tickets de un euro... como comprenderá...", añade. E insiste en que él nmo fiscalizaba, sino que eso lo hacía la Administración y él podía ojear alguno en particular. Compartir en X

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El exgerente del PSOE insiste en que todos los gastos están documentados, justificados y entregados al juez A preguntas sobre si los gastos fueron documentados de forma adecuada, el exgerente del PSOE Mariano Pavón responde con contundencia. "Por supuesto. Las (liquidaciones de Ábalos y las de todo el mundo", insiste. "Quiero ponerlas en valor. Las liquidaciones iban con recibos. Todas. Todas estaban contabilizadas en la 570. Esas liquidaciones y justificantes hasta día de hoy y desde hace 10 años están entregadas al juez Moreno. Están todas", explica Pavón. Compartir en X

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El exgerente del PSOE niega el uso de "txistorras": "Nunca pedimos billetes de 500, 200 o 100. No existen" El exgerente del PSOE, Mariano Pavón, niega la existencia de "txistorras" mencionadas en el informe de la UCO. Insiste en que "la única caja que tiene el PSOE estaba dotada por ingresos que seguían el procedimiento de Tesorería y yo solicitaba a la entidad bancaria". "El banco enviaba la empresa de seguridad al PSOE con el dinero pedido. Nunca pedimos billetes de 500, 200 o 100. Nuca. No existen esos billetes. Eso no es posible", asegura. "Los billetes eran de 100 o 50. ¿Para qué quieres tú billetes de 200 o de 500?", insiste Pavón. Compartir en X

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El exgerente del PSOE asegura que Ábalos autorizaba sus propios gastos y los de su secretaría Mariano Pavón, exgerente del PSOE, explica que Ábalos, como el resto de secretarios del partido se autorizaba sus propios pagos en metálico y los de su secretaría. Sobre si vio alguna liquidación que le pareciera desproporcionada, Pavón asegura que él mismo firmó todas pero "quizás" alguna le llamó la atención. "No solo miraba la naturaleza del gasto, sino que los importes fueran razonables con la política de gasto del PSOE", dice. "Y si veía que no lo eran, preguntaba", añade. Explica que recuerda una liquidación de gasto de Vigo de "700 y pico euros". "Nunca había visto una tan grande, pregunté y se me dijo que Organización había participado en una comida gallega de 14 comensales", añade. Compartir en X

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Mariano Pavón, exgerente del PSOE, asegura que solo se utilizaba la caja en metálico para gastos de transporte, alojamiento o comidas Preguntas del abogado del PP, que ejerce la acusación popular, a Mariano Pavón, exgerente del PSOE. Dice Pavón que las normas eran igual si los gastos eran en metálico o por transferencia. Explica que en 2020 se propuso limitar los pagos en efectivo y que se marcó un límite de 1.000 euros. Explica el funcionamiento del sistema de la caja del PSOE. "Solo compensaba gastos previamente anticipados con tipología determinada: gastos de viaje, de representación y de actividad. Fundamentalmente eran de transporte, alojamiento,... era para lo único que se utilizaba esa caja en metálico", asegura. Detalla que se seguía un procedimiento en el que siempre se debía autorizaba el anticipo de gasto. Además, dice que se tenía que resumir en una hoja de liquidación los conceptos. Y en tercer lugar, había que adjuntar los recibos del gasto. Además, en cuarto lugar, se daba autorización de la gerencia para efectuar pago en transferencia o en metálico. Afirma que "la Dirección de Administración y Finanzas hacía un repaso de todos los tickets" para comprobar que se "ajustaban" a las actividades. Compartir en X

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El ex jefe de gabinete de Ábalos, sobre Jésica Rodrígez: "No quiero juzgar el pasado con las gafas de hoy" Le preguntan sobre la presencia de la pareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, en viajes del ministro. Asegura Ricardo Mar que sí la vio pero "no sé cuántas veces. Para mí, era la acompañante del ministro". "No quiero juzgar el pasado con las gafas de hoy. Lo que estoy seguro es que no los pagaba el Ministerio de Fomento", añade. En respuesta a preguntas de la defensa de Ábalos dice que él no tiene constancia de que existieran pases especiales en el Ministerio para Aldama. "Desconozco si tenía manga ancha", explica. También insiste en que cuando conoce a Aldama le dicen que es representante de Oaxaca en España. Dice que entonces no sabía que era cónsul honorario de España en Oaxaca. Dice que Aldama no formó parte de la delegación del Ministerio y que no vio si iba en el avión. En cuanto al homenaje con Pepu Hernández y un encuentro con Pedro Sánchez asegura que desconocía la presencia de Aldama (la famosa foto de Aldama y Sánchez). Compartir en X

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Ricardo Mar, ex jefe de gabinete de Ábalos: "Tenía impresión de que lo que decía Koldo era palabra del ministro" Continúa testificando Ricardo Mar, ex jefe de gabinete de Ábalos. Dice que asistió con Víctor de Aldama a tres reuniones porque le preguntaban cosas como técnico del gabinete. "García Izaguirre tenía respeto hacia mis opiniones técnicas", asegura. "Si tenía impresión de que lo que decía Koldo era palabra del ministro", añade. Mar describe las tres reuniones con Aldama. Asegura que se trataban temas muy técnicos. "Conocí que Aldama era asesor de Air Europa bastante después", señala. "El rescate era un tema del que se hablaba a nivel técnico por la importancia que tenía en el sector aéreo", añade. Sobre la existencia de una nota de prensa del Ministerio sobre el rescate, explica que no hubo ninguna nota en agosto con membrete del Ministerio de Fomento. Sí dice que "hubo un comunicado a prensa por parte del director de Comunicación que se acordó con el secretario de Estado". Asegura que era una nota del secretario de Estado y que se la pasaronpara que la viera con un mensaje que decía "esto es lo que hemos pasado". Compartir en X

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Comienza la sesión en el Supremo Arranca la sesión en el Supremo con la declaración como testigo de Ricardo Mar, ex jefe de gabinete de Ábalos. Pregunta Alberto Durán, abogado del PP. Dice el testigo que conoció a Ábalos cuando ya era ministro, a través de su entonces jefe de gabinete. Dice que empezó siendo asesor y terminó siendo jefe de gabinete. Era asesor de Relaciones Institucionales e Internacionales. "El señor Koldo es asesor del ministro antes que yo", añade. "Mi relación con él era cordial como compañero de trabajo. Koldo era el asesor de máxima confianza del ministro. Aunque pudiera colgar del jefe de gabinete, la relación que tenía con Ábalos hacía que fuera dependiente exclusivamente de él", detalla. Sobre su relación con Aldama, Ricardo Mar explica que lo conoce porque "fue a una reunión como representante del Gobierno de Oaxaca" y coincidió con él en el Ministerio. Asegura que casi todas las veces Aldama estaba con Koldo. "Le veía con frecuencia, bastante pero no muchísimo", dice. Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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El orden de testigos de hoy Este es el orden de testigos citados para la sesión de hoy, que comenzará a las 10:00 horas: Ricardo Mar Ruipérez, ex director de Gabinete de Ábalos

Mariano Moreno Pavón, exgerente del PSOE

Celia Rodríguez Alonso, trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE que repartía los sobres de gastos

Carlos Moreno Medina, jefe de gabinete de María Jesús Montero

José Ruz Martínez, constructor valenciano y accionista de Levantina, Ingeniería y Construcción (empresa vinculada al pago de mordidas a la trama)

Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras cuando José Luis Ábalos era ministro Compartir en X

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Los titulares de la jornada de ayer del juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama: Javier Hidalgo → El rescate de Air Europa: "El préstamo con peores condiciones" El exconsejero delegado de Globalia —matriz de Air Europa— Javier Hidalgo, ha negado que José Luis Ábalos recibiese "ninguna contraprestración" por el rescate de Air Europa, al que ha calificado como "el préstamo con peores condiciones que se ha concedido, no solo en España, sino en el mundo entero". Asimismo, ha negado la participación de Begoña Gómez y ha definido al comisionista Víctor de Aldama como un "canal de comunicación" con los "distintos ministerios". Javier Hidalgo niega en el Supremo que Ábalos recibiese "ninguna contraprestación" por el rescate de Air Europa Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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Juicio por el caso mascarillas | El resto de declaraciones para la sesión de hoy Otro de los citados es Carlos Moreno, exjefe de gabinete de María Jesús Montero, quien reconoció que remitió a un asesor una petición de Aldama sobre el aplazamiento de una deuda de su empresa, si bien negó haber recibido a cambio 25.000 euros del comisionista, como éste asegura. El ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura, ahora presidente del grupo Correos; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; y el empresario Juan Carlos Cueto, quien la Fiscalía considera que controlaba la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, completan la jornada. Compartir en X

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Después de Mar, llegará la declaración de Mariano Moreno El testimonio de Ricardo Mar dará paso a los del exgerente del PSOE Mariano Moreno y una trabajadora del partido, quienes ya declararon en instrucción que Koldo García repartía el dinero de caja destinado a las liquidaciones de gastos de la Secretaría de Organización de la formación, y aseguraron que esos fondos salían del banco. Sus declaraciones dejaron en el juez del Supremo "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y el origen de las cantidades en metálico y el magistrado acabó remitiendo el asunto a la Audiencia Nacional, que ahora investiga el sistema de pagos en efectivo del partido. EFE Compartir en X

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Ricardo Mar, exjefe de Gabinete de Ábalos, abre la sesión de hoy del juicio El juicio por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos acoge este miércoles su octava jornada con el testimonio del exgerente del PSOE sobre el sistema de pagos en efectivo del partido, y del ex jefe de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero, entre otros. En torno a una decena de testigos desfilan por el Tribunal Supremo en el juicio en el que también están acusados el exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia. Quien fuese jefe de gabinete de Ábalos, ahora al frente de Paradores, Ricardo Mar, será quien abra la jornada. Compartir en X

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