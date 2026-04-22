Una leyenda de MotoGP analiza la futura pareja Márquez - Acosta en Ducati: "A Marc no le preocupa"

Mick Doohan, cinco veces campeón de la categoría reina, habla de cómo será el equipo Ducati el año que viene si junta a Marc y a Pedro.

El año que viene Ducati podría reunir un auténtico 'Dream Team' si finalmente Pedro Acosta se convierte en compañero de Marc Márquez. En el paddock se frotan las manos y la leyenda Mick Doohan, cinco veces campeón de la categoría reina, reconoce que no será sencillo para ninguno de los dos pilotos.

En palabras que recoge 'Motosan', Doohan dice que para Marc no es fácil luchar contra los jóvenes: "Para Márquez, es un nuevo reto. Competir contra jóvenes como Pedro Acosta es difícil, porque pilotos como él tienen un talento innegable y ganan experiencia y confianza año tras año, sin dejar de ser jóvenes".

"Mientras tanto, para Marc, que tiene 33 años, cada año supone una carga. Pero tampoco será fácil para Acosta, que tendrá que unirse al equipo de Márquez", dice el que fuera cinco veces campeón de la categoría 500cc.

Le compara con Max Verstappen: "A Márquez no le preocupa quién será su compañero de equipo: los grandes pilotos no hacen eso, solo piensan en ganar. Como Max Verstappen, a quien nunca le importó quién fuera su compañero".

"Cualquiera que aspire al título quiere vencer a todos, no solo a su compañero de equipo...", cierra Doohan.

Todo apunta que Marc y Pedro compartirán box la temporada que viene con la Ducati. Una lucha que podría ser realmente intensa.