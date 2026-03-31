La broma de Wolff sobre la salida de Russell y Antonelli en Japón: "Necesitan volver a la autoescuela"

El jefe y CEO de la escudería alemana realizó un comentario sarcástico acerca de los problemas que tuvieron Antonelli y George Russell para iniciar la carrera, que posteriormente ganaría el italiano.

Mercedescontinúa ejerciendo su dominio en la Fórmula 1 con el nuevo reglamento. Tres carreras completadas, tres podios y tres victorias consecutivas para los de las aspas plateadas. De esta forma, la escudería alemana se marcha al gran parón con sus dos pilotos en el primer y segundo puesto de la clasificación, y con 45 puntos de ventaja sobre Ferrari en el Mundial.

Aunque la superioridad de los teutones sobre sus rivales es más que notable, aún necesitan mejorar ciertos aspectos en el trazado para aumentar su ventaja. En concreto, una de las debilidades de George Russell y Kimi Antonelli son las salidas.

Este año, con la introducción del nuevo reglamento, las salidas cobran mucha importancia en cada carrera, y Mercedes no termina de completarlas de forma exitosa. "Kimi Antonelli hizo una muy buena actuación, aunque la salida fue un desastre", resaltó Toto Wolff, jefe y CEO de Mercedes, tras el triunfo de su equipo en el GP de Japón.

"Probablemente ambos necesiten volver a la escuela de conducción para aprender a soltar el embrague con suavidad. Kimi soltó el embrague bruscamente, lo que provocó que las ruedas patinaran, y George tampoco lo hizo del todo bien", bromeó el directivo austriaco en 'DAZN' acerca de las salidas en pista de sus pilotos.

Pese a que la salida de ambos corredores no fue buena, posteriormente consiguieron recuperar posiciones y Antonelli logró otra victoria, la segunda de su carrera, para irse al parón liderando la clasificación, por encima de Russell y el resto de la parrilla.