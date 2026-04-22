El exgerente del PSOE niega el uso de "chistorras" para pagos en metálico: "No existen, ¿para qué queríamos billetes de 500?"

Los detalles Mariano Moreno, gerente del PSOE cuando Ábalos era el número 3 del partido, ha defendido la rigurosidad del proceso de pago en metálico y ha destacado que todas las cuentas están enviadas a la Audiencia Nacional. Moreno ha negado el uso de billetes grandes y ha reconocido que Koldo García podía recoger liquidaciones en efectivo si firmaba el recibí.

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, negó que las referencias a 'chistorras', 'soles' y 'lechugas' de Koldo García, exasesor ministerial, fueran alusiones a dinero en efectivo del partido. Durante su testimonio en el juicio contra García, Ábalos y De Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas, Moreno confirmó que García podía recoger dinero en caja si firmaba un recibo, un punto clave para la defensa. Afirmó que el partido no manejaba billetes de 500, 200 o 100 euros y que la mayoría de los gastos se reintegraban por transferencia. Todas las cuentas del partido están presentadas en la Audiencia Nacional, según Moreno.

El exgerente del PSOE Mariano Moreno ha negado este miércoles que las 'chistorras', 'soles' y 'lechugas' de las que hablaba el exasesor ministerial Koldo García con su exmujer, en alusión presuntamente a billetes de 500, 200 y 100 euros, fuesen dinero en efectivo que saliera de la caja del partido.

También ha confirmado algo clave para la defensa de Koldo García. Después de muchas vueltas, repreguntas e indicaciones del presidente del tribunal, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ha logrado que el exgerente del PSOE confirme que el asesor del ministro podía recoger en caja la liquidación de gasto "si firmaba el recibí". Algo crucial para su defensa, ya que así pretenden explicar el manejo de efectivo del asesor de Ábalos.

Moreno ha comparecido como testigo en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra Koldo García, el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y el reconocido comisionista Víctor De Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que tras las 'chistorras', 'soles' y 'lechugas' se encuentra un lenguaje en clave entre Koldo García y su exmujer y "un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo" que manejaban.

El que fuera gerente del PSOE en la época en que Ábalos fue número tres de la formación ha dejado claro que cuando se pedía dinero en efectivo al banco con el que trabajaba la formación, la entidad lo enviaba con una empresa de seguridad y nunca pidieron billetes de 500 euros, ni de 200 ni de 100, ha enfatizado. "¿Para qué queríamos billetes de 500?", ha sentenciado.

Ha insistido en que la caja del partido -"la única que tiene", ha recalcado-, estaba dotada de los ingresos procedentes de su cuenta de funcionamiento, que siempre era la misma y de la que salía el dinero en metálico que él mismo pedía al banco para nutrir la caja y reintegrar los gastos que se habían adelantado por viajes, comidas, transportes u otros conceptos.

Y ha dejado claro que el 99,4 por ciento de los gastos anticipados se reintegraban por transferencia y el resto en metálico, y ha recordado que ya en pandemia desde la dirección de administración y finanzas se propuso una instrucción para limitar los gastos en efectivo. El confinamiento paralizó esta instrucción, que finalmente fue aprobada a finales de 2020 adelantándose a la modificación de la ley contra el fraude fiscal y se limitaron los pagos en metálico a un límite de 1.000 euros.

Moreno ha reconocido que por su cargo en el partido, Ábalos era el que tenía más actividad dentro de la Ejecutiva y, por tanto, más gastos de representación o actividad, y que al igual que otros secretarios, como el de Política Municipal o cualquier otro, se autorizaba a sí mismo esos gastos y los que se imputaran a su Secretaría.

Todos los gastos tenían que estar justificados con los resguardos o ticktes y, por tanto, se revisaba la naturaleza de los mismos y si el importe era el adecuado. El propio gerente revisaba las liquidaciones que le llegaban, especialmente las de a partir de un cierto importe, y las ojeaba visualmente. Cuando tenía alguna duda preguntaba, como ocurrió con una comida en Vigo en campaña electoral por 700 euros, a la que finalmente dio su visto bueno porque correspondían a 14 personas.

Además, ha insistido en que todas las cuentas están presentadas en la Audiencia Nacional. "Y esas liquidaciones y esos justificantes de pago, hasta el día de hoy, y casi han pasado 10 años, el PSOE las ha entregado al juez Ismael Moreno", ha incidido, en referencia a la investigación de la Audiencia Nacional, en una pieza del 'caso Koldo', sobre todos los pagos en metálico realizados por el partido entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados a sus miembros.

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