Un ex de la F1 no cree que Antonelli sea campeón por la "presión": "Puede cometer errores"

Juan Pablo Montoya, expiloto de la Fórmula 1, apuesta por George Russell y cree que la presión va a poder con Kimi Antonelli.

Kimi Antonelli lidera el mundial de la Fórmula 1 con nueve puntos de ventaja sobre George Russell, su compañero en Mercedes, y dos victorias en tres carreras. Es el líder más joven de la historia. Y por eso el expiloto Juan Pablo Montoya cree que la "presión" va a poder con él.

En 'Speedweek', Montoya descarta a Kimi en la lucha por el título: "No creo que Antonelli se convierta en campeón del mundo. Si Antonelli se da cuenta de que puede lograrlo, la presión podría abrumarlo, ya que es muy joven y nunca ha vivido algo así".

"Es mucho más fácil ser el cazador que la presa. Así que, si te están cazando y luego te golpean, podrías caer en una espiral descendente, cometer errores y provocar accidentes", pronostica sobre el joven piloto italiano.

Su apuesta es Russell. Y lo tiene muy claro. Aunque el inglés tendrá que reaccionar para llegar al nivel que está mostrando su compañero en este inicio.

¿Christian Horner a Audi?

Montoya también se ha referido a la situación de Audi con la salida de Jonathan Wheatley como jefe del equipo de F1. Lanza un sorprendente pronóstico para el futuro: ¡el fichaje de Christian Horner!

"Audi está buscando a alguien para cubrir el puesto de Wheatley y ese alguien podría ser Christian Horner...", finaliza el expiloto de la F1.

Horner fue despedido de Red Bull y desde entonces ha sonado para casi todas las escuderías de la parrilla. Incluso para comprar algún equipo como es el caso de Alpine.